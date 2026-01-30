Боевики при поддержке дронов атаковали армейскую базу в Нигерии: есть погибшие среди военных

$42.770.19
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
21:40 • 8948 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тонн
29 января, 19:28 • 11125 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 12547 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 17371 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 18811 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 31042 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 28055 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 31614 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 28276 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Популярные новости
Комиссар по расширению отреагировала на желание Украины вступить в ЕС до 2027 года
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-2026
Трамп заявил, что лично попросил путина не обстреливать Украину в течение недели
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 17371 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцев
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности поражения
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-2026
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжа
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта
Instagram

Боевики при поддержке дронов атаковали армейскую базу в Нигерии: есть погибшие среди военных

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Группа вооруженных боевиков атаковала военную базу на северо-востоке Нигерии, используя дроны. В результате нападения погибли несколько солдат, инфраструктура была повреждена.

Боевики при поддержке дронов атаковали армейскую базу в Нигерии: есть погибшие среди военных

Группа вооруженных боевиков совершила масштабное нападение на военную базу на северо-востоке Нигерии, используя беспилотные летательные аппараты для корректировки огня и ударов. В результате столкновения погибли несколько нигерийских солдат, а значительная часть военной инфраструктуры была повреждена или уничтожена. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

По данным военных источников, нападение произошло в штате Борно, который долгое время является эпицентром активности исламистских группировок. Использование дронов во время штурма свидетельствует о значительном повышении технического уровня боевиков, что позволило им застать гарнизон врасплох и нанести точные удары по оборонительным позициям.

В Нигерии вооруженные нападавшие похитили более 170 прихожан из двух церквей19.01.26, 21:35 • 3961 просмотр

Боевики использовали дроны для наблюдения и сброса взрывчатки, что значительно усложнило оборону базы

– сообщают источники Reuters в структурах безопасности.

Армия Нигерии подняла в воздух собственную авиацию для преследования нападавших, однако подтвержденных данных о потерях со стороны террористов пока нет.

Этот инцидент подчеркивает растущую угрозу безопасности в регионе, где экстремистские группы все чаще применяют современные технологии для атак на государственные объекты. Командование нигерийской армии объявило об усилении мер противовоздушной обороны для полевых лагерей и начало расследование источников происхождения беспилотников, использованных боевиками. 

В Нигерии девять военных погибли в результате подрыва на мине и засады06.01.26, 01:01 • 3560 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Столкновения
Reuters
Нигерия