Боевики при поддержке дронов атаковали армейскую базу в Нигерии: есть погибшие среди военных

Группа вооруженных боевиков совершила масштабное нападение на военную базу на северо-востоке Нигерии, используя беспилотные летательные аппараты для корректировки огня и ударов. В результате столкновения погибли несколько нигерийских солдат, а значительная часть военной инфраструктуры была повреждена или уничтожена. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

По данным военных источников, нападение произошло в штате Борно, который долгое время является эпицентром активности исламистских группировок. Использование дронов во время штурма свидетельствует о значительном повышении технического уровня боевиков, что позволило им застать гарнизон врасплох и нанести точные удары по оборонительным позициям.

Боевики использовали дроны для наблюдения и сброса взрывчатки, что значительно усложнило оборону базы – сообщают источники Reuters в структурах безопасности.

Армия Нигерии подняла в воздух собственную авиацию для преследования нападавших, однако подтвержденных данных о потерях со стороны террористов пока нет.

Этот инцидент подчеркивает растущую угрозу безопасности в регионе, где экстремистские группы все чаще применяют современные технологии для атак на государственные объекты. Командование нигерийской армии объявило об усилении мер противовоздушной обороны для полевых лагерей и начало расследование источников происхождения беспилотников, использованных боевиками.

