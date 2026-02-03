$42.810.04
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
19:26 • 6158 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
18:38 • 12120 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
Ексклюзив
18:37 • 11449 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01 • 10091 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
16:56 • 10327 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 17399 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 24256 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 39072 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 60874 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
У Нігерії виникла суперечка щодо долі викрадених вірян: поліція заявляє про звільнення, християнська група заперечує

Київ • УНН

 • 90 перегляди

У Нігерії виникла суперечка щодо звільнення понад 80 християн, викрадених бойовиками. Поліція стверджує, що більшість заручників повернулися додому, але християнська асоціація заявляє, що багато людей досі в полоні.

У Нігерії виникла суперечка щодо долі викрадених вірян: поліція заявляє про звільнення, християнська група заперечує

У Нігерії розгорнувся конфлікт навколо інформації про звільнення понад 80 християн, які були викрадені озброєними бойовиками під час церковної служби в штаті Кадуна. У той час як місцева поліція стверджує про успішне повернення більшості заручників додому, представники провідної християнської асоціації заявляють, що значна частина людей досі перебуває в полоні у злочинців. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Представники поліції штату Кадуна офіційно повідомили, що в результаті проведених оперативних заходів ситуація стабілізувалася. За даними правоохоронців, більшість із тих, хто потрапив у руки нападників, уже перебувають у безпеці.

Бойовики за підтримки дронів атакували армійську базу в Нігерії: є загиблі серед військових30.01.26, 04:02 • 4421 перегляд

Як повідомляє Reuters, у поліції зазначили, що "80 викрадених вірян повернулися додому" після того, як сили безпеки чинили тиск на бандитів, змусивши їх відпустити заручників.

Протилежна позиція Християнської асоціації Нігерії

Водночас Християнська асоціація Нігерії (CAN) категорично заперечує таку оцінку подій, звинувачуючи владу у спробі прикрасити реальний стан справ. Речник асоціації наголосив, що інформація про масове повернення людей не відповідає дійсності.

Ми оскаржуємо твердження поліції. Багато людей все ще перебувають у лісі з викрадачами, і їхні сім’ї перебувають у розпачі

– цитує Reuters представника християнської групи.

Цей інцидент знову привернув увагу до критичного рівня безпеки в північно–західних регіонах Нігерії, де масові викрадення людей заради викупу стали системною проблемою. Суперечливі дані про кількість звільнених лише посилюють напругу в суспільстві та недовіру до офіційних звітів правоохоронних органів.

У Нігерії озброєні нападники викрали понад 170 вірян із двох церков19.01.26, 21:35 • 3969 переглядiв

Степан Гафтко

