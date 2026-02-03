У Нігерії виникла суперечка щодо долі викрадених вірян: поліція заявляє про звільнення, християнська група заперечує

У Нігерії розгорнувся конфлікт навколо інформації про звільнення понад 80 християн, які були викрадені озброєними бойовиками під час церковної служби в штаті Кадуна. У той час як місцева поліція стверджує про успішне повернення більшості заручників додому, представники провідної християнської асоціації заявляють, що значна частина людей досі перебуває в полоні у злочинців. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Представники поліції штату Кадуна офіційно повідомили, що в результаті проведених оперативних заходів ситуація стабілізувалася. За даними правоохоронців, більшість із тих, хто потрапив у руки нападників, уже перебувають у безпеці.

Бойовики за підтримки дронів атакували армійську базу в Нігерії: є загиблі серед військових

Як повідомляє Reuters, у поліції зазначили, що "80 викрадених вірян повернулися додому" після того, як сили безпеки чинили тиск на бандитів, змусивши їх відпустити заручників.

Протилежна позиція Християнської асоціації Нігерії

Водночас Християнська асоціація Нігерії (CAN) категорично заперечує таку оцінку подій, звинувачуючи владу у спробі прикрасити реальний стан справ. Речник асоціації наголосив, що інформація про масове повернення людей не відповідає дійсності.

Ми оскаржуємо твердження поліції. Багато людей все ще перебувають у лісі з викрадачами, і їхні сім’ї перебувають у розпачі – цитує Reuters представника християнської групи.

Цей інцидент знову привернув увагу до критичного рівня безпеки в північно–західних регіонах Нігерії, де масові викрадення людей заради викупу стали системною проблемою. Суперечливі дані про кількість звільнених лише посилюють напругу в суспільстві та недовіру до офіційних звітів правоохоронних органів.

У Нігерії озброєні нападники викрали понад 170 вірян із двох церков