В Нигерии возник спор о судьбе похищенных верующих: полиция заявляет об освобождении, христианская группа отрицает
В Нигерии возник спор об освобождении более 80 христиан, похищенных боевиками. Полиция утверждает, что большинство заложников вернулись домой, но христианская ассоциация заявляет, что многие люди до сих пор в плену.
В Нигерии разгорелся конфликт вокруг информации об освобождении более 80 христиан, которые были похищены вооруженными боевиками во время церковной службы в штате Кадуна. В то время как местная полиция утверждает об успешном возвращении большинства заложников домой, представители ведущей христианской ассоциации заявляют, что значительная часть людей до сих пор находится в плену у преступников. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Представители полиции штата Кадуна официально сообщили, что в результате проведенных оперативных мероприятий ситуация стабилизировалась. По данным правоохранителей, большинство из тех, кто попал в руки нападавших, уже находятся в безопасности.
Как сообщает Reuters, в полиции отметили, что "80 похищенных верующих вернулись домой" после того, как силы безопасности оказали давление на бандитов, заставив их отпустить заложников.
Противоположная позиция Христианской ассоциации Нигерии
В то же время Христианская ассоциация Нигерии (CAN) категорически отрицает такую оценку событий, обвиняя власти в попытке приукрасить реальное положение дел. Представитель ассоциации подчеркнул, что информация о массовом возвращении людей не соответствует действительности.
Мы оспариваем утверждения полиции. Многие люди все еще находятся в лесу с похитителями, и их семьи находятся в отчаянии
Этот инцидент вновь привлек внимание к критическому уровню безопасности в северо-западных регионах Нигерии, где массовые похищения людей ради выкупа стали системной проблемой. Противоречивые данные о количестве освобожденных лишь усиливают напряжение в обществе и недоверие к официальным отчетам правоохранительных органов.
