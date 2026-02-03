$42.810.04
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
19:26 • 5962 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
18:38 • 12028 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
Эксклюзив
18:37 • 11374 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
18:01 • 10048 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
16:56 • 10300 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 17345 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 24222 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 39023 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 60849 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
Графики отключений электроэнергии
В Нигерии возник спор о судьбе похищенных верующих: полиция заявляет об освобождении, христианская группа отрицает

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В Нигерии возник спор об освобождении более 80 христиан, похищенных боевиками. Полиция утверждает, что большинство заложников вернулись домой, но христианская ассоциация заявляет, что многие люди до сих пор в плену.

В Нигерии возник спор о судьбе похищенных верующих: полиция заявляет об освобождении, христианская группа отрицает

В Нигерии разгорелся конфликт вокруг информации об освобождении более 80 христиан, которые были похищены вооруженными боевиками во время церковной службы в штате Кадуна. В то время как местная полиция утверждает об успешном возвращении большинства заложников домой, представители ведущей христианской ассоциации заявляют, что значительная часть людей до сих пор находится в плену у преступников. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Представители полиции штата Кадуна официально сообщили, что в результате проведенных оперативных мероприятий ситуация стабилизировалась. По данным правоохранителей, большинство из тех, кто попал в руки нападавших, уже находятся в безопасности.

Боевики при поддержке дронов атаковали армейскую базу в Нигерии: есть погибшие среди военных30.01.26, 04:02 • 4421 просмотр

Как сообщает Reuters, в полиции отметили, что "80 похищенных верующих вернулись домой" после того, как силы безопасности оказали давление на бандитов, заставив их отпустить заложников.

Противоположная позиция Христианской ассоциации Нигерии

В то же время Христианская ассоциация Нигерии (CAN) категорически отрицает такую оценку событий, обвиняя власти в попытке приукрасить реальное положение дел. Представитель ассоциации подчеркнул, что информация о массовом возвращении людей не соответствует действительности.

Мы оспариваем утверждения полиции. Многие люди все еще находятся в лесу с похитителями, и их семьи находятся в отчаянии

– цитирует Reuters представителя христианской группы.

Этот инцидент вновь привлек внимание к критическому уровню безопасности в северо-западных регионах Нигерии, где массовые похищения людей ради выкупа стали системной проблемой. Противоречивые данные о количестве освобожденных лишь усиливают напряжение в обществе и недоверие к официальным отчетам правоохранительных органов.

В Нигерии вооруженные нападавшие похитили более 170 прихожан из двух церквей19.01.26, 21:35 • 3969 просмотров

Степан Гафтко

