У Нігерії розпалася угода між місцевою громадою та бандитами: жертвами рейду стали 21 людина

$43.030.02
51.120.36
ukenru
22:52 • 10287 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 13247 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 15766 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 19176 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 17872 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 15704 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 18893 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 23890 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16183 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 27342 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Туреччина заявила, що може доєднатись до гонки ядерних озброєнь через Іран10 лютого, 17:07 • 5400 перегляди
Поплавський залишає посаду ректора університету культури10 лютого, 17:21 • 9716 перегляди
Завтра по всій Україні вимикатимуть світло: які обмеження будуть діяти10 лютого, 17:32 • 4960 перегляди
Грузія "терпляче" чекає відновлення відносин зі США після ігнорування Венсом Тбілісі - AFP10 лютого, 18:14 • 5336 перегляди
Багато змін відбувається у роботі ППО: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди - Зеленський 10 лютого, 18:21 • 3340 перегляди
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 20510 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 27342 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 24761 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 40927 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 48687 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Богодухів
Іран
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 21234 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 23125 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 22839 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 48662 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 50456 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Boeing 737

У Нігерії розпалася угода між місцевою громадою та бандитами: жертвами рейду стали 21 людина

Київ • УНН

 • 16 перегляди

У Нігерії 3 лютого 2024 року в місті Дома штату Кацина озброєне угруповання вбило 21 людину. Це сталось після розірвання угоди про ненапад, укладеної громадою зі злочинцями у вересні минулого року.

У Нігерії розпалася угода між місцевою громадою та бандитами: жертвами рейду стали 21 людина
Фото: Reuters

Крихкий мир у нігерійському місті Дома, що в північному штаті Кацина, було зруйновано внаслідок кривавого нападу озброєного угруповання. Угода про ненапад, укладена громадою зі злочинцями у вересні минулого року, припинила дію після масового вбивства мешканців. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Шестимісячний період відносного спокою завершився 3 лютого, коли озброєні чоловіки з того ж угруповання, з яким було підписано угоду, увірвалися до міста. За свідченнями очевидців, нападники переходили від будинку до будинку, відкриваючи вогонь по людях. У результаті рейду загинула щонайменше 21 особа. Місцеві жителі, які сподівалися на безпечне повернення до роботи на фермах, знову опинилися в епіцентрі насильства.

30 людей загинули в ДТП у Нігерії через необережне водіння08.02.26, 23:10 • 4548 переглядiв

Цей інцидент є симптоматичним для регіону, де посадовці приблизно 15 районів штату Кацина, а також штатів Кадуна, Сокото та Замфара, змушені йти на прямі контакти з бандитами. Через неефективність армійських операцій громади фактично делегують питання безпеки злочинним групам.

Схоже, люди відмовилися від здатності уряду захистити їх і натомість укладають угоди з бандитами

– зазначив колишній офіцер розвідки Кабіру Адаму.

Позиція центральної влади та міжнародний тиск

Офіційний Абуджа та військове командування засуджують практику локальних угод. Міністр оборони Крістофер Муса нещодавно застеріг місцеву владу, заявивши, що такі переговори підривають національну стратегію безпеки. Уряд наполягає на політиці повної відмови від діалогу з викрадачами та бандами, хоча на місцях громади не бачать іншого способу вижити.

Ситуація в Нігерії перебуває під прискіпливою увагою США. Президент Дональд Трамп раніше звинуватив нігерійську владу в неспроможності захистити християнські громади від атак бойовиків.

У Нігерії бойовики вбили понад 160 людей, США офіційно підтвердили розгортання військ05.02.26, 05:24 • 4058 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Село
Сутички
Reuters
Нігерія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки