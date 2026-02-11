У Нігерії розпалася угода між місцевою громадою та бандитами: жертвами рейду стали 21 людина

Фото: Reuters

Крихкий мир у нігерійському місті Дома, що в північному штаті Кацина, було зруйновано внаслідок кривавого нападу озброєного угруповання. Угода про ненапад, укладена громадою зі злочинцями у вересні минулого року, припинила дію після масового вбивства мешканців. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Шестимісячний період відносного спокою завершився 3 лютого, коли озброєні чоловіки з того ж угруповання, з яким було підписано угоду, увірвалися до міста. За свідченнями очевидців, нападники переходили від будинку до будинку, відкриваючи вогонь по людях. У результаті рейду загинула щонайменше 21 особа. Місцеві жителі, які сподівалися на безпечне повернення до роботи на фермах, знову опинилися в епіцентрі насильства.

Цей інцидент є симптоматичним для регіону, де посадовці приблизно 15 районів штату Кацина, а також штатів Кадуна, Сокото та Замфара, змушені йти на прямі контакти з бандитами. Через неефективність армійських операцій громади фактично делегують питання безпеки злочинним групам.

Схоже, люди відмовилися від здатності уряду захистити їх і натомість укладають угоди з бандитами – зазначив колишній офіцер розвідки Кабіру Адаму.

Позиція центральної влади та міжнародний тиск

Офіційний Абуджа та військове командування засуджують практику локальних угод. Міністр оборони Крістофер Муса нещодавно застеріг місцеву владу, заявивши, що такі переговори підривають національну стратегію безпеки. Уряд наполягає на політиці повної відмови від діалогу з викрадачами та бандами, хоча на місцях громади не бачать іншого способу вижити.

Ситуація в Нігерії перебуває під прискіпливою увагою США. Президент Дональд Трамп раніше звинуватив нігерійську владу в неспроможності захистити християнські громади від атак бойовиків.

