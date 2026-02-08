$43.140.00
19:59 • 2546 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
17:37 • 11018 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
16:39 • 14975 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 17121 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 19727 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 18881 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 13630 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 11735 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24142 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 38105 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
30 людей загинули в ДТП у Нігерії через необережне водіння

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Вантажівка з пасажирами потрапила в аварію на півночі Нігерії через необережне водіння. Загинуло щонайменше 30 людей, ще кілька отримали поранення.

Вантажівка з пасажирами потрапила в аварію на півночі Нігерії через необережне водіння, в результаті чого загинуло щонайменше 30 людей та кілька інших отримали поранення, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Причіп їхав по шосе в місті Кванар Барде в місцевому урядовому районі Гезава штату Кано, коли втратив керування, йдеться в заяві адміністрації губернатора Кано.

Дорожньо-транспортні пригоди трапляються часто в найнаселенішій країні Африки, частково через погані дорожні умови та недбале дотримання правил дорожнього руху.

Вантажівка, яка потрапила в останню аварію, перевозила пасажирів та вантажі в напрямку міста Гуджунгу в Кано, коли вона розбилася рано вранці в неділю.

Постраждалі, багато з яких отримали серйозні травми, отримують медичну допомогу в різних лікарнях, йдеться в заяві Сунусі Батуре Давакін Тофа, речника губернатора Кано Абби Кабіра Юсуфа.

"Губернатор назвав інцидент болісним та великою втратою не лише для постраждалих сімей, але й для всього народу штату Кано", – додається в заяві.

Недільна аварія поновила звернення чиновників із закликами дотримуватися правил дорожнього руху та погрозами суворого покарання для порушників.

Нагадаємо

У грудні чемпіон Великої Британії у важкій вазі Ентоні Джошуа отримав травми, а двоє його близьких соратників загинули, коли їхній водій врізався у вантажівку, що стояла на місці, на швидкісній автомагістралі Лагос-Ібадан, яка з'єднує штат Огун з Лагосом. Чиновники заявили, що водій перевищував швидкість, і звинуватили його у небезпечному водінні.

Антоніна Туманова

