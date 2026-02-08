30 людей загинули в ДТП у Нігерії через необережне водіння

Вантажівка з пасажирами потрапила в аварію на півночі Нігерії через необережне водіння, в результаті чого загинуло щонайменше 30 людей та кілька інших отримали поранення, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Причіп їхав по шосе в місті Кванар Барде в місцевому урядовому районі Гезава штату Кано, коли втратив керування, йдеться в заяві адміністрації губернатора Кано.

Дорожньо-транспортні пригоди трапляються часто в найнаселенішій країні Африки, частково через погані дорожні умови та недбале дотримання правил дорожнього руху.

Вантажівка, яка потрапила в останню аварію, перевозила пасажирів та вантажі в напрямку міста Гуджунгу в Кано, коли вона розбилася рано вранці в неділю.

Постраждалі, багато з яких отримали серйозні травми, отримують медичну допомогу в різних лікарнях, йдеться в заяві Сунусі Батуре Давакін Тофа, речника губернатора Кано Абби Кабіра Юсуфа.

"Губернатор назвав інцидент болісним та великою втратою не лише для постраждалих сімей, але й для всього народу штату Кано", – додається в заяві.

Недільна аварія поновила звернення чиновників із закликами дотримуватися правил дорожнього руху та погрозами суворого покарання для порушників.

Нагадаємо

У грудні чемпіон Великої Британії у важкій вазі Ентоні Джошуа отримав травми, а двоє його близьких соратників загинули, коли їхній водій врізався у вантажівку, що стояла на місці, на швидкісній автомагістралі Лагос-Ібадан, яка з'єднує штат Огун з Лагосом. Чиновники заявили, що водій перевищував швидкість, і звинуватили його у небезпечному водінні.