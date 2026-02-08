30 человек погибли в ДТП в Нигерии из-за неосторожного вождения

Грузовик с пассажирами попал в аварию на севере Нигерии из-за неосторожного вождения, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек и несколько других получили ранения, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Прицеп ехал по шоссе в городе Кванар Барде в местном правительственном районе Гезава штата Кано, когда потерял управление, говорится в заявлении администрации губернатора Кано.

Дорожно-транспортные происшествия часто случаются в самой густонаселенной стране Африки, отчасти из-за плохих дорожных условий и небрежного соблюдения правил дорожного движения.

Грузовик, попавший в последнюю аварию, перевозил пассажиров и грузы в направлении города Гуджунгу в Кано, когда он разбился рано утром в воскресенье.

Пострадавшие, многие из которых получили серьезные травмы, получают медицинскую помощь в различных больницах, говорится в заявлении Сунуси Батуре Давакин Тофа, представителя губернатора Кано Аббы Кабира Юсуфа.

"Губернатор назвал инцидент болезненным и большой потерей не только для пострадавших семей, но и для всего народа штата Кано", – добавляется в заявлении.

Воскресная авария возобновила обращения чиновников с призывами соблюдать правила дорожного движения и угрозами сурового наказания для нарушителей.

Напомним

В декабре чемпион Великобритании в тяжелом весе Энтони Джошуа получил травмы, а двое его близких соратников погибли, когда их водитель врезался в стоявший на месте грузовик на скоростной автомагистрали Лагос-Ибадан, которая соединяет штат Огун с Лагосом. Чиновники заявили, что водитель превышал скорость, и обвинили его в опасном вождении.