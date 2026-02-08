30 человек погибли в ДТП в Нигерии из-за неосторожного вождения

$43.140.00
50.900.00
ukenru
19:59 • 3154 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
17:37 • 11719 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
16:39 • 15888 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 18002 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 20518 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 19373 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 13835 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 11854 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24214 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 38196 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
Погода
−8°
3.5м/с
78%
749мм
Мелони назвала "врагами Италии" участников протестов во время Олимпиады8 февраля, 12:07 • 4868 просмотра
Киевская область возвращается к графикам, энергетики стабилизировали ситуацию - ДТЭКPhoto8 февраля, 13:46 • 6276 просмотра
Энергетическая инфраструктура россии является законной целью для военных ударов - Зеленский8 февраля, 15:26 • 4410 просмотра
Киев под атакой баллистики, раздаются взрывы - мэр8 февраля, 15:32 • 14681 просмотра
Индия присоединилась к войне с "теневым флотом" и задержала три танкера - СМИVideo18:41 • 7786 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 27577 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 48960 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 67731 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 61571 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 62168 просмотра
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 24324 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 38285 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 39871 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 48426 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 51099 просмотра
30 человек погибли в ДТП в Нигерии из-за неосторожного вождения

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Грузовик с пассажирами попал в аварию на севере Нигерии из-за неосторожного вождения. Погибли по меньшей мере 30 человек, еще несколько получили ранения.

Грузовик с пассажирами попал в аварию на севере Нигерии из-за неосторожного вождения, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек и несколько других получили ранения, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Прицеп ехал по шоссе в городе Кванар Барде в местном правительственном районе Гезава штата Кано, когда потерял управление, говорится в заявлении администрации губернатора Кано.

Дорожно-транспортные происшествия часто случаются в самой густонаселенной стране Африки, отчасти из-за плохих дорожных условий и небрежного соблюдения правил дорожного движения.

Грузовик, попавший в последнюю аварию, перевозил пассажиров и грузы в направлении города Гуджунгу в Кано, когда он разбился рано утром в воскресенье.

Пострадавшие, многие из которых получили серьезные травмы, получают медицинскую помощь в различных больницах, говорится в заявлении Сунуси Батуре Давакин Тофа, представителя губернатора Кано Аббы Кабира Юсуфа.

"Губернатор назвал инцидент болезненным и большой потерей не только для пострадавших семей, но и для всего народа штата Кано", – добавляется в заявлении.

Воскресная авария возобновила обращения чиновников с призывами соблюдать правила дорожного движения и угрозами сурового наказания для нарушителей.

Напомним

В декабре чемпион Великобритании в тяжелом весе Энтони Джошуа получил травмы, а двое его близких соратников погибли, когда их водитель врезался в стоявший на месте грузовик на скоростной автомагистрали Лагос-Ибадан, которая соединяет штат Огун с Лагосом. Чиновники заявили, что водитель превышал скорость, и обвинили его в опасном вождении.

