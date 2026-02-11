В Нигерии распалось соглашение между местной общиной и бандитами: жертвами рейда стал 21 человек

Фото: Reuters

Хрупкий мир в нигерийском городе Дома, что в северном штате Кацина, был разрушен в результате кровавого нападения вооруженной группировки. Соглашение о ненападении, заключенное общиной с преступниками в сентябре прошлого года, прекратило действие после массового убийства жителей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Шестимесячный период относительного спокойствия завершился 3 февраля, когда вооруженные мужчины из той же группировки, с которой было подписано соглашение, ворвались в город. По свидетельствам очевидцев, нападавшие переходили от дома к дому, открывая огонь по людям. В результате рейда погиб по меньшей мере 21 человек. Местные жители, которые надеялись на безопасное возвращение к работе на фермах, снова оказались в эпицентре насилия.

Этот инцидент является симптоматичным для региона, где должностные лица примерно 15 районов штата Кацина, а также штатов Кадуна, Сокото и Замфара, вынуждены идти на прямые контакты с бандитами. Из-за неэффективности армейских операций общины фактически делегируют вопросы безопасности преступным группам.

Похоже, люди отказались от способности правительства защитить их и вместо этого заключают соглашения с бандитами – отметил бывший офицер разведки Кабиру Адаму.

Позиция центральной власти и международное давление

Официальная Абуджа и военное командование осуждают практику локальных соглашений. Министр обороны Кристофер Муса недавно предостерег местные власти, заявив, что такие переговоры подрывают национальную стратегию безопасности. Правительство настаивает на политике полного отказа от диалога с похитителями и бандами, хотя на местах общины не видят другого способа выжить.

Ситуация в Нигерии находится под пристальным вниманием США. Президент Дональд Трамп ранее обвинил нигерийские власти в неспособности защитить христианские общины от атак боевиков.

