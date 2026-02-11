В Нигерии распалось соглашение между местной общиной и бандитами: жертвами рейда стал 21 человек

$43.030.02
51.120.36
ukenru
22:52 • 11143 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 14092 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 16234 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 19644 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 18164 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 15856 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 19060 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 24050 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 16253 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 27622 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Завтра по всей Украине будут отключать свет: какие ограничения будут действовать10 февраля, 17:32 • 5378 просмотра
Грузия «терпеливо» ждет восстановления отношений с США после игнорирования Вэнсом Тбилиси - AFP10 февраля, 18:14 • 5782 просмотра
Много изменений происходит в работе ПВО: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды - Зеленский10 февраля, 18:21 • 3722 просмотра
"Ты — космос" собирает рекорды: украинская фантастика привлекла более 326 тыс. зрителей10 февраля, 19:04 • 2846 просмотра
ЕС потребует уступок от рф в рамках мирного урегулирования в Украине: среди них - сокращение вооруженных сил10 февраля, 19:47 • 3054 просмотра
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 20804 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 27620 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 24978 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 41097 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 48852 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Богодухов
Иран
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 21332 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 23234 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 22943 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 48749 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 50538 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Боинг 737

В Нигерии распалось соглашение между местной общиной и бандитами: жертвами рейда стал 21 человек

Киев • УНН

 • 374 просмотра

В Нигерии 3 февраля 2024 года в городе Дома штата Кацина вооруженная группировка убила 21 человека. Это произошло после расторжения соглашения о ненападении, заключенного общиной с преступниками в сентябре прошлого года.

В Нигерии распалось соглашение между местной общиной и бандитами: жертвами рейда стал 21 человек
Фото: Reuters

Хрупкий мир в нигерийском городе Дома, что в северном штате Кацина, был разрушен в результате кровавого нападения вооруженной группировки. Соглашение о ненападении, заключенное общиной с преступниками в сентябре прошлого года, прекратило действие после массового убийства жителей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Шестимесячный период относительного спокойствия завершился 3 февраля, когда вооруженные мужчины из той же группировки, с которой было подписано соглашение, ворвались в город. По свидетельствам очевидцев, нападавшие переходили от дома к дому, открывая огонь по людям. В результате рейда погиб по меньшей мере 21 человек. Местные жители, которые надеялись на безопасное возвращение к работе на фермах, снова оказались в эпицентре насилия.

30 человек погибли в ДТП в Нигерии из-за неосторожного вождения08.02.26, 23:10 • 4548 просмотров

Этот инцидент является симптоматичным для региона, где должностные лица примерно 15 районов штата Кацина, а также штатов Кадуна, Сокото и Замфара, вынуждены идти на прямые контакты с бандитами. Из-за неэффективности армейских операций общины фактически делегируют вопросы безопасности преступным группам.

Похоже, люди отказались от способности правительства защитить их и вместо этого заключают соглашения с бандитами

– отметил бывший офицер разведки Кабиру Адаму.

Позиция центральной власти и международное давление

Официальная Абуджа и военное командование осуждают практику локальных соглашений. Министр обороны Кристофер Муса недавно предостерег местные власти, заявив, что такие переговоры подрывают национальную стратегию безопасности. Правительство настаивает на политике полного отказа от диалога с похитителями и бандами, хотя на местах общины не видят другого способа выжить.

Ситуация в Нигерии находится под пристальным вниманием США. Президент Дональд Трамп ранее обвинил нигерийские власти в неспособности защитить христианские общины от атак боевиков.

В Нигерии боевики убили более 160 человек, США официально подтвердили развертывание войск05.02.26, 05:24 • 4058 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Село
Столкновения
Reuters
Нигерия
Дональд Трамп
Соединённые Штаты