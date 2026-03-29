Центральне місто Гаїті захлинається у вогні й крові через нову хвилю бандитського терору

У центральному гаїтянському місті Петі-Рів’єр-де-л’Артібоніт у неділю спалахнула нова хвиля жорстокого насильства на тлі війни між потужним бандитським угрупованням і загонами самосуду. За даними регіональної влади, в районі Жан-Дені вулиці були всіяні закривавленими тілами, а під час нападу бойовики підпалювали будинки. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Точну кількість загиблих поки не називають, однак масштаби атаки вже називають черговою кривавою різаниною на тлі повного розпаду безпеки в країні.

За нападом стоїть банда Gran Grif, яка вже давно тероризує регіон Артібоніт. За даними ООН, саме це угруповання відповідальне за більшість убивств цивільних у регіоні, а також за масові напади, зґвалтування, катування та примусове вигнання людей із домівок.

На тлі безсилля держави в країні почали масово виникати групи самосуду, які намагаються самі воювати з бандами. Але це лише ще більше розкручує спіраль насильства.

Країна вже кілька років котиться в безодню

Гаїті фактично не може вибратися з хвилі кривавих бандитських війн після вбивства президента Жовенеля Моїза у 2021 році. Відтоді насильство лише зростає, а міжнародні спроби стабілізувати ситуацію поки не дали реального результату. Ситуація в країні дедалі більше нагадує повний колапс державного контролю.

