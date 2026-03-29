29 березня, 13:23
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
Ексклюзив
29 березня, 12:02
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборони
Центральне місто Гаїті захлинається у вогні й крові через нову хвилю бандитського терору

Київ • УНН

 • 406 перегляди

У місті Петі-Рів’єр-де-л’Артібоніт бойовики вбили цивільних та спалили будинки. Напад стався на тлі війни між бандитським угрупованням та групами самосуду.

Центральне місто Гаїті захлинається у вогні й крові через нову хвилю бандитського терору
Фото: AP

У центральному гаїтянському місті Петі-Рів’єр-де-л’Артібоніт у неділю спалахнула нова хвиля жорстокого насильства на тлі війни між потужним бандитським угрупованням і загонами самосуду. За даними регіональної влади, в районі Жан-Дені вулиці були всіяні закривавленими тілами, а під час нападу бойовики підпалювали будинки. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Точну кількість загиблих поки не називають, однак масштаби атаки вже називають черговою кривавою різаниною на тлі повного розпаду безпеки в країні.

За нападом стоїть банда Gran Grif, яка вже давно тероризує регіон Артібоніт. За даними ООН, саме це угруповання відповідальне за більшість убивств цивільних у регіоні, а також за масові напади, зґвалтування, катування та примусове вигнання людей із домівок.

На тлі безсилля держави в країні почали масово виникати групи самосуду, які намагаються самі воювати з бандами. Але це лише ще більше розкручує спіраль насильства.

Країна вже кілька років котиться в безодню

Гаїті фактично не може вибратися з хвилі кривавих бандитських війн після вбивства президента Жовенеля Моїза у 2021 році. Відтоді насильство лише зростає, а міжнародні спроби стабілізувати ситуацію поки не дали реального результату. Ситуація в країні дедалі більше нагадує повний колапс державного контролю.

Степан Гафтко

