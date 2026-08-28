На Гаїті банди влаштували нову хвилю нападів, десятки людей загинули

Протягом тижня у гаїтянському містечку Кенскофф під час нападу озброєних банд загинули щонайменше 47 людей, тисячі жителів залишили свої домівки. Про масштаби насильства на Гаїті свідчать дані ООН, передає Reuters, пише УНН.

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Кенскофф розташований на схилі пагорба, де з минулого року сталося понад десяток нападів. Частина жертв останньої атаки загинула поблизу поліцейської дільниці, водночас повідомляється і про викрадення людей

Насильство триває на тлі підготовки Гаїті до перших за десятиліття виборів. Водночас країна очікує на повне розгортання багатонаціональних сил, підтримуваних ООН, про створення яких гаїтянський уряд просив ще у 2022 році.

На Гаїті зростає кількість жертв

За даними Об'єднаного представництва ООН у Гаїті (BINUH), у першій половині 2026 року загинули близько 3050 людей. Загалом від початку 2022 року внаслідок насильства загинули понад 21 тисяча людей, причому кількість жертв щороку зростає.

У 2026 році щонайменше 1733 людини загинули під час операцій із забезпечення безпеки. Серед них щонайменше 229 цивільних, які не були пов'язані з бандами та стали жертвами випадкових куль або вибухів дронів у своїх будинках чи на вулицях. Також під час операцій загинули щонайменше 18 дітей, при цьому повідомлень про розслідування цих смертей наразі немає.

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Ситуація супроводжується зростанням сексуального насильства та викрадень. Від початку року BINUH зафіксувала 1088 жертв сексуального насильства, більшість випадків стосувалася групових зґвалтувань жінок, також серед постраждалих були щонайменше 80 неповнолітніх дівчат та двоє чоловіків.

Кількість викрадень людей з метою отримання викупу у другому кварталі 2026 року зросла на 47% порівняно з першими трьома місяцями року. За цей період було викрадено 81 людину, серед них урядовці, поліцейські поза службою, власники бізнесу та жителі сільськогосподарських районів.

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