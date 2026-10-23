Сальвадор відправив 100 спецпризначенців на Гаїті для порятунку військових із полону банд – ЗМІ

Сальвадор направив на Гаїті 100 бійців елітного спецпідрозділу для звільнення чотирьох своїх військовослужбовців, яких викрали місцеві озброєні банди. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Miami Herald та Associated Press, пише УНН.

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За інформацією журналістів, спецпризначенці прибули на Гаїті 22 жовтня. Водночас влада Сальвадору поки офіційно не підтвердила відправлення додаткових військових.

Чотирьох сальвадорців викрали 18 жовтня, коли вони вирушили за продуктами. Військові служили у складі міжнародних Сил боротьби з бандами, які підтримує ООН. За словами президента Сальвадору Найіба Букеле, заручники працювали авіаційними техніками та займалися медичною евакуацією.

Букеле пригрозив гаїтянським бандам

Президент Сальвадору звернувся до викрадачів із вимогою негайно звільнити військових.

У нас єдина мета: повернути наших чотирьох співвітчизників додому живими, без жодної шкоди. Ми вже покінчили з бандами в Сальвадорі, і ми можемо покінчити і з вами – заявив Букеле.

Міжнародні сили вже проводять операцію з пошуку заручників. Під час перестрілок загинули кілька бойовиків, а щонайменше четверо співробітників міжнародної місії дістали поранення.

Ситуація з безпекою на Гаїті залишається критичною. За даними ООН, лише з липня до вересня 2026 року в країні загинули понад 1000 людей, а більш як 100 стали жертвами викрадень.

Озброєні угруповання контролюють значну частину столиці Порт-о-Пренс та поширюють свій вплив на інші регіони країни.

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