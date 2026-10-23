Сальвадор відправив 100 спецпризначенців на Гаїті для порятунку військових із полону банд – ЗМІ

$45.030.0550.560.03
ukenru
04:32 • 1486 перегляди
Дрони атакували окуповані території та регіони рф, у Бердянську спалахнула пожежа на базі російських військових
04:11 • 4636 перегляди
росія вночі атакувала кілька регіонів України, є поранені, пожежі та пошкоджені будинки
03:37 • 8090 перегляди
Україна отримала новий ударний дрон Stormbird для високоточних атак – у чому його особливість
02:38 • 11281 перегляди
путін заявив про "генетичну" єдність українців і росіян, пославшись на невідомі дослідження та знову заговорив про братні народи
01:56 • 11347 перегляди
У москві для учасників війни проти України відкриють "палац" зі SPA, саунами та басейнами
00:18 • 11029 перегляди
Фінляндія передасть Україні 10 тепловозів замість знищених російськими атаками
23:56 • 11239 перегляди
Віткофф оптимістично оцінює перспективи переговорів України та росії – ВенсVideo
23:15 • 10823 перегляди
Український літак Ан-124 "Руслан" загорівся під час посадки в ЯпоніїPhotoVideo
22 жовтня, 22:17 • 12193 перегляди
Українські військові пройшли понад 15 км під землею та вийшли в тил росіян на Куп'янському напрямку - деталі операції
22 жовтня, 21:38 • 12912 перегляди
Україна разом із Nokia та ICEYE працюватиме над створенням власної системи супутникового зв'язку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
0м/с
98%
754мм
Популярнi новини
Помер зірковий актор, який зіграв у фільмах "Найкращий стрілець" та "Чужий"Video22 жовтня, 19:26 • 12673 перегляди
Українець Тутєров забив дебютний гол за "Сандерленд" у Лізі Європи – як зіграли інші українці в єврокубкахVideo22 жовтня, 21:00 • 10097 перегляди
Трамп попросив Google перейменувати Атлантичний океан на "Океан Трампа", але отримав відмову22 жовтня, 21:06 • 11463 перегляди
Про життя Емі Вайнгауз створять мюзикл у Лондоні – до проєкту долучився батько співачки22 жовтня, 22:06 • 8382 перегляди
У росії готують нове підвищення цін на бензин через дефіцит пального після ударів по НПЗ01:17 • 10823 перегляди
Публікації
За збір дров у лісі українцям загрожує штраф до 1530 грн: що заборонено та як законно заготовити деревину22 жовтня, 18:15 • 23759 перегляди
Топ-9 фільмів жаху, які варто подивитися на ГеловінPhoto22 жовтня, 15:37 • 32503 перегляди
Кортизол: чи справді можна знизити рівень гормону стресу за допомогою продуктів
Ексклюзив
22 жовтня, 14:35 • 29653 перегляди
Українці визначили "знакові видання Незалежності" - яка книга посіла перше місце, а яка здобула приз читацьких симпатій22 жовтня, 13:22 • 32005 перегляди
Україна отримуватиме зброю через новий механізм НАТО - у Міноборони розповіли про особливості та переваги22 жовтня, 12:28 • 39161 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Марко Рубіо
Нікушор Дан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Румунія
Реклама
УНН Lite
Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним03:05 • 2512 перегляди
Трамп звинуватив Леброна Джеймса в неповазі до США через поведінку під час національного гімну02:06 • 3208 перегляди
Картину Моне, яку понад 100 років не показували публіці, продали за 56 мільйонів доларів01:05 • 3676 перегляди
Майлі Сайрус здійснила мрію прихильниці, яка бореться з раком – співачка особисто поголила їй головуPhoto00:06 • 4518 перегляди
Зірка серіалу "Загублені" Еванджелін Ліллі пояснила, чому залишила Голлівуд на піку популярності23:06 • 6824 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
The Guardian
Forbes
Серіали

Сальвадор відправив 100 спецпризначенців на Гаїті для порятунку військових із полону банд – ЗМІ

Київ • УНН

 • 1892 перегляди

Елітний підрозділ Сальвадору прибув на Гаїті для звільнення чотирьох військових із полону банд. У пошуковій операції загинули бойовики.

Сальвадор відправив 100 спецпризначенців на Гаїті для порятунку військових із полону банд – ЗМІ

Сальвадор направив на Гаїті 100 бійців елітного спецпідрозділу для звільнення чотирьох своїх військовослужбовців, яких викрали місцеві озброєні банди. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Miami Herald та Associated Press, пише УНН.

Деталі

За інформацією журналістів, спецпризначенці прибули на Гаїті 22 жовтня. Водночас влада Сальвадору поки офіційно не підтвердила відправлення додаткових військових.

Чотирьох сальвадорців викрали 18 жовтня, коли вони вирушили за продуктами. Військові служили у складі міжнародних Сил боротьби з бандами, які підтримує ООН. За словами президента Сальвадору Найіба Букеле, заручники працювали авіаційними техніками та займалися медичною евакуацією.

Букеле пригрозив гаїтянським бандам

Президент Сальвадору звернувся до викрадачів із вимогою негайно звільнити військових.

У нас єдина мета: повернути наших чотирьох співвітчизників додому живими, без жодної шкоди. Ми вже покінчили з бандами в Сальвадорі, і ми можемо покінчити і з вами

– заявив Букеле.

Міжнародні сили вже проводять операцію з пошуку заручників. Під час перестрілок загинули кілька бойовиків, а щонайменше четверо співробітників міжнародної місії дістали поранення.

Ситуація з безпекою на Гаїті залишається критичною. За даними ООН, лише з липня до вересня 2026 року в країні загинули понад 1000 людей, а більш як 100 стали жертвами викрадень.

Озброєні угруповання контролюють значну частину столиці Порт-о-Пренс та поширюють свій вплив на інші регіони країни.

На Гаїті банди влаштували нову хвилю нападів, десятки людей загинули28.08.26, 03:17 • 10458 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Евакуація
Сальвадор
Гаїті
Ассошіейтед Прес
Bloomberg
Організація Об'єднаних Націй