Ямайка и ряд других островов под угрозой из-за приближающегося мощного шторма Мелисса
Киев • УНН
Тропический шторм Мелисса несет ливневые дожди, повышая риск наводнений и оползней на Ямайке, Гаити и в Доминиканской Республике. Прогнозируется, что шторм перерастет в сильный ураган 4 категории к понедельнику.
Детали
Как сообщает Национальный центр ураганов США, самый сильный ветер в Мелиссе достигал 75 километров в час, продвигаясь на 345 километров к юго-востоку от Кингстона, Ямайка. Прогнозируется, что шторм, который вызвал предупреждения и рекомендации для Ямайки и Гаити, к понедельнику перерастет в сильный ураган 4 категории.
Из-за медленного движения Мелиссы риск длительного многодневного периода потенциально разрушительных ветров, сильных дождей, приводящих к опасным для жизни внезапным наводнениям и многочисленным оползням, а также штормового нагона продолжает расти для Ямайки
Он добавил, что "подготовку к защите жизни и имущества следует ускорить до завершения", прежде чем эти выходные начнутся интенсивные дожди.
Мелисса, вероятно, станет самым разрушительным штормом, который образовался в Атлантике с начала шестимесячного сезона 1 июня. Большинство из них оставались далеко от берега, за исключением штормов Барри и Шанталь, которые обрушились на Мексику и Южную Каролину соответственно в начале лета, и урагана Имельда, который унес жизни по меньшей мере двух человек, проносясь через Карибский бассейн.
В настоящее время в Атлантике в 2025 году было зарегистрировано 13 штормов, что является нормальным явлением для этого времени года. Однако, помимо 51 сантиметра осадков, Мелисса принесет мощные ветры и опасные штормовые волны на южное побережье Ямайки. Ожидаются наводнения на Гаити и в Доминиканской Республике, что повысит риск оползней из-за горной островной местности в начале следующей недели.
Ямайские чиновники открыли десятки штормовых убежищ и предупредили жителей о необходимости готовиться к эвакуации в сжатые сроки, сообщает государственная новостная служба.
Дополнение
