Ямайка и ряд других островов под угрозой из-за приближающегося мощного шторма Мелисса

$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 4382 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
16:33 • 5692 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
15:19 • 11510 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29 • 16887 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 16425 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 32110 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 23443 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 19222 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27365 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 70160 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5.1м/с
82%
738мм
Популярные новости
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 24197 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo24 октября, 09:56 • 36873 просмотра
Враг впервые применил КАБы по мирной Одесской области - ОВА24 октября, 11:04 • 12524 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 27210 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 26341 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ16:47 • 5632 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
12:47 • 32106 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 26568 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 27432 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 70158 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Блогеры
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Лондон
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"14:55 • 6550 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»12:41 • 11167 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 24383 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 49887 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 33210 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Су-34
Старлинк
Золото

Ямайка и ряд других островов под угрозой из-за приближающегося мощного шторма Мелисса

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Тропический шторм Мелисса несет ливневые дожди, повышая риск наводнений и оползней на Ямайке, Гаити и в Доминиканской Республике. Прогнозируется, что шторм перерастет в сильный ураган 4 категории к понедельнику.

Ямайка и ряд других островов под угрозой из-за приближающегося мощного шторма Мелисса

Тропический шторм Мелисса приносит ливневые дожди, продвигаясь через Карибский бассейн, повышая риск наводнений и оползней на Ямайке, Гаити и в Доминиканской Республике. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на УНН.

Детали

Как сообщает Национальный центр ураганов США, самый сильный ветер в Мелиссе достигал 75 километров в час, продвигаясь на 345 километров к юго-востоку от Кингстона, Ямайка. Прогнозируется, что шторм, который вызвал предупреждения и рекомендации для Ямайки и Гаити, к понедельнику перерастет в сильный ураган 4 категории.

Из-за медленного движения Мелиссы риск длительного многодневного периода потенциально разрушительных ветров, сильных дождей, приводящих к опасным для жизни внезапным наводнениям и многочисленным оползням, а также штормового нагона продолжает расти для Ямайки

– написал Филипп Папен, старший специалист по ураганам центра.

Он добавил, что "подготовку к защите жизни и имущества следует ускорить до завершения", прежде чем эти выходные начнутся интенсивные дожди.

Мелисса, вероятно, станет самым разрушительным штормом, который образовался в Атлантике с начала шестимесячного сезона 1 июня. Большинство из них оставались далеко от берега, за исключением штормов Барри и Шанталь, которые обрушились на Мексику и Южную Каролину соответственно в начале лета, и урагана Имельда, который унес жизни по меньшей мере двух человек, проносясь через Карибский бассейн.

В настоящее время в Атлантике в 2025 году было зарегистрировано 13 штормов, что является нормальным явлением для этого времени года. Однако, помимо 51 сантиметра осадков, Мелисса принесет мощные ветры и опасные штормовые волны на южное побережье Ямайки. Ожидаются наводнения на Гаити и в Доминиканской Республике, что повысит риск оползней из-за горной островной местности в начале следующей недели.

Ямайские чиновники открыли десятки штормовых убежищ и предупредили жителей о необходимости готовиться к эвакуации в сжатые сроки, сообщает государственная новостная служба.

Дополнение

На Францию, Германию и другие страны Западной Европы надвигается "метеобомба" с ураганными порывами ветра до 160 км/ч и ливнями. Пик шторма ожидается 24 октября в Германии, вызвав транспортный коллапс и падение температуры.

Павел Зинченко

Новости МираПогода и окружающая среда
Доминиканская Республика
Гаити
Южная Каролина
Bloomberg L.P.
Мексика
Франция
Германия