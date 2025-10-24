Ямайка та низка інших островів під загрозою через наближення потужного шторму Мелісса
Київ • УНН
Тропічний шторм Мелісса несе зливові дощі, підвищуючи ризик повеней та зсувів на Ямайці, Гаїті та в Домініканській Республіці. Прогнозується, що шторм переросте в сильний ураган 4 категорії до понеділка.
Тропічний шторм Мелісса завдає зливових дощів, просуваючись через Карибський басейн, підвищуючи ризик повеней та зсувів на Ямайці, Гаїті та в Домініканській Республіці. Про це пише Bloomberg з посиланням на УНН.
Деталі
Як повідомляє Національний центр ураганів США, найсильніший вітер у Меліссі досягав 75 кілометрів на годину, просуваючись на 345 кілометрів на південний схід від Кінгстона, Ямайка. Прогнозується, що шторм, який спричинив попередження та рекомендації щодо Ямайки та Гаїті, до понеділка переросте в сильний ураган 4 категорії.
Через повільний рух Мелісси ризик тривалого багатоденного періоду потенційно руйнівних вітрів, сильних дощів, що призводять до небезпечних для життя раптових повеней та численних зсувів, а також штормового нагону продовжує зростати для Ямайки
Він додав, що "підготовку до захисту життя та майна слід пришвидшити до завершення", перш ніж ці вихідні розпочнуться інтенсивні дощі.
Мелісса, ймовірно, стане найруйнівнішим штормом, який утворився в Атлантиці з початку шестимісячного сезону 1 червня. Більшість із них залишалися далеко від берега, за винятком штормів Баррі та Шанталь, які обрушилися на Мексику та Південну Кароліну відповідно на початку літа, та урагану Імельда, який забрав життя щонайменше двох людей, проносячись через Карибський басейн.
Наразі в Атлантиці у 2025 році було зареєстровано 13 штормів, що є нормальним явищем для цієї пори року. Однак, окрім 51 сантиметра опадів, Мелісса принесе потужні вітри та небезпечні штормові хвилі на південне узбережжя Ямайки. Очікуються повені на Гаїті та в Домініканській Республіці, що підвищить ризик зсувів через гірську острівну місцевість на початку наступного тижня.
Ямайські чиновники відкрили десятки штормових укриттів та попередили мешканців про необхідність готуватися до евакуації в стислі терміни, повідомляє державна новинна служба.
Доповнення
На Францію, Німеччину та інші країни Західної Європи насувається "метеобомба" з ураганними поривами вітру до 160 км/год та зливами. Пік шторму очікується 24 жовтня в Німеччині, спричинивши транспортний колапс та падіння температури.