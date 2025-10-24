Ямайка та низка інших островів під загрозою через наближення потужного шторму Мелісса

$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 5450 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
16:33 • 7440 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
15:19 • 12174 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 17531 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 16871 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 32748 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 23562 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19263 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27420 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 70619 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5м/с
84%
737мм
Популярнi новини
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 24892 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo24 жовтня, 09:56 • 37428 перегляди
Ворог вперше застосував КАБи по мирній Одещині - ОВА24 жовтня, 11:04 • 13026 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 28109 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 27264 перегляди
Публікації
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 6690 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 32758 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 27509 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 28352 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 70624 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Марк Рютте
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Китай
Реклама
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 7100 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 11404 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 25056 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 50096 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 33415 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Золото
Джеймс Вебб (телескоп)

Ямайка та низка інших островів під загрозою через наближення потужного шторму Мелісса

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Тропічний шторм Мелісса несе зливові дощі, підвищуючи ризик повеней та зсувів на Ямайці, Гаїті та в Домініканській Республіці. Прогнозується, що шторм переросте в сильний ураган 4 категорії до понеділка.

Ямайка та низка інших островів під загрозою через наближення потужного шторму Мелісса

Тропічний шторм Мелісса завдає зливових дощів, просуваючись через Карибський басейн, підвищуючи ризик повеней та зсувів на Ямайці, Гаїті та в Домініканській Республіці. Про це пише Bloomberg з посиланням на УНН.

Деталі

Як повідомляє Національний центр ураганів США, найсильніший вітер у Меліссі досягав 75 кілометрів на годину, просуваючись на 345 кілометрів на південний схід від Кінгстона, Ямайка. Прогнозується, що шторм, який спричинив попередження та рекомендації щодо Ямайки та Гаїті, до понеділка переросте в сильний ураган 4 категорії.

Через повільний рух Мелісси ризик тривалого багатоденного періоду потенційно руйнівних вітрів, сильних дощів, що призводять до небезпечних для життя раптових повеней та численних зсувів, а також штормового нагону продовжує зростати для Ямайки

– написав Філіп Папен, старший спеціаліст з ураганів центру.

Він додав, що "підготовку до захисту життя та майна слід пришвидшити до завершення", перш ніж ці вихідні розпочнуться інтенсивні дощі.

Мелісса, ймовірно, стане найруйнівнішим штормом, який утворився в Атлантиці з початку шестимісячного сезону 1 червня. Більшість із них залишалися далеко від берега, за винятком штормів Баррі та Шанталь, які обрушилися на Мексику та Південну Кароліну відповідно на початку літа, та урагану Імельда, який забрав життя щонайменше двох людей, проносячись через Карибський басейн.

Наразі в Атлантиці у 2025 році було зареєстровано 13 штормів, що є нормальним явищем для цієї пори року. Однак, окрім 51 сантиметра опадів, Мелісса принесе потужні вітри та небезпечні штормові хвилі на південне узбережжя Ямайки. Очікуються повені на Гаїті та в Домініканській Республіці, що підвищить ризик зсувів через гірську острівну місцевість на початку наступного тижня.

Ямайські чиновники відкрили десятки штормових укриттів та попередили мешканців про необхідність готуватися до евакуації в стислі терміни, повідомляє державна новинна служба.

Доповнення

На Францію, Німеччину та інші країни Західної Європи насувається "метеобомба" з ураганними поривами вітру до 160 км/год та зливами. Пік шторму очікується 24 жовтня в Німеччині, спричинивши транспортний колапс та падіння температури.

Павло Зінченко

Новини СвітуПогода та довкілля
Домініканська Республіка
Гаїті
Південна Кароліна
Bloomberg
Мексика
Франція
Німеччина