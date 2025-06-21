Россия третий раз подряд попала в "Список позора" за убийства и увечья украинских детей - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россия в третий раз подряд попала в "Список позора". Это список государств, которые калечат и убивают людей во время вооруженных конфликтов, пишет УНН со ссылкой на страницу Ермака в Telegram.

россия в третий раз подряд попала в "Список позора" - перечень государств, которые убивают и калечат детей во время вооруженных конфликтов, согласно ежегодному докладу Генерального секретаря ООН "Дети и вооруженный конфликт". – сообщил Ермак.

Он отметил, что сейчас это единственная страна, которая является постоянным членом Совбеза ООН и которая системно убивает и калечит детей, атакует школы и больницы, похищает детей и серьезно ограничивает гуманитарный доступ к ним на временно оккупированных территориях.

Включение рф в этот список в очередной раз фиксирует ее ответственность за масштабные преступления против детей и создает основу для усиленного международного давления, включая санкционные инструменты, предусмотренные в рамках этого механизма. – подчеркнул Ермак.

Глава ОП также заявил, что мир должен реагировать на преступления россии против детей. Ни одно государство в таком случае не может оставаться безнаказанным.

Мир должен реагировать. Каждый ребенок заслуживает защиты. И ни одно государство не может остаться безнаказанным за попытку лишить детей безопасности, свободы и будущего. Грубые нарушения прав детей не должны оставаться безнаказанными. – подытожил Ермак.

Дополнение

В 2024 году насилие над детьми в зонах конфликтов достигло беспрецедентных масштабов, рост серьезных нарушений составил 25%. Особую обеспокоенность вызывают Газа, ДР Конго, Сомали, Нигерия и Гаити.