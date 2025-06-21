росія втретє поспіль потрапила до "Списку ганьби" за вбивства і каліцтва українських дітей - Єрмак

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що росія втретє поспіль потрапила до "Списку ганьби". Це список держав, які калічать і вбивають людей під час збройних конфліктів, пише УНН з посиланням на сторінку Єрмака у Telegram.

росія втретє поспіль потрапила до "Списку ганьби" - переліку держав, які вбивають та калічать дітей під час збройних конфліктів, відповідно до щорічної доповіді Генерального секретаря ООН "Діти та збройний конфлікт - повідомив Єрмак.

Він наголосив, що наразі це єдина країна, яка є постійним членом Радбезу ООН, і яка системно вбиває та калічить дітей, атакує школи й лікарні, викрадає дітей і серйозно обмежує гуманітарний доступ до них на тимчасово окупованих територіях.

Включення рф до цього списку вчергове фіксує її відповідальність за масштабні злочини проти дітей та створює підґрунтя для посиленого міжнародного тиску, включно із санкційними інструментами, передбаченими в межах цього механізму - наголосив Єрмак.

Глава ОП також заявив, що світ має реагувати на злочини росії проти дітей. Жодна держава у такому разі не може лишатися безкарною.

Світ має реагувати. Кожна дитина заслуговує на захист. І жодна держава не може залишитися безкарною за спробу позбавити дітей безпеки, свободи й майбутнього. Грубі порушення прав дітей не повинні залишатись безкарними - підсумував Єрмак.

Доповнення

У 2024 році насильство над дітьми в зонах конфліктів сягнуло безпрецедентних масштабів, зростання серйозних порушень склало 25%. Особливе занепокоєння викликають Газа, ДР Конго, Сомалі, Нігерія та Гаїті.