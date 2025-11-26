Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах Украины

В следующем году Чемпионат мира по футболу впервые в истории состоится одновременно в Канаде, Мексике и США. Турнир охватит 16 стадионов, а участие в турнире примут сразу 48 команд. УНН рассказывает о формате проведения турнира, какие стадионы будут принимать матчи, и какие шансы есть у Украины на выход в финальную часть ЧМ.

Место проведения

23-й Чемпионат мира по футболу пройдет в следующем году с 11 июня по 19 июля впервые одновременно в трех странах: Канаде, Мексике и США.

В июне 2018 года на 68-м Конгрессе FIFA в Москве во время голосования за выбор хозяина турнира наибольшее количество голосов получили именно эти страны.

Что интересно, Канада впервые в истории будет принимать главный футбольный турнир; впервые чемпионат пройдет сразу в 3-х странах; Мексика стала первой страной в истории, которая будет принимать ЧМ в третий раз.

Стадионы

Чемпионат мира пройдет на 16 стадионах: 11 - в США, 3 - в Мексике и 2 - в Канаде.

Единственным стадионом, который ранее уже принимал матчи чемпионатов мира по футболу, стал "Ацтека" в Мехико, где проходили матчи чемпионатов мира 1970 и 1986 годов. При этом, Чемпионат мира будет открыт матчем на именно этом стадионе.

Стадион "Ацтека" в столице Мексики способен вместить более 87 тыс. зрителей

Финальный матч Чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в Нью-Джерси на стадионе MetLife.

Стадион MetLife вмещает 82 500 зрителей и традиционно используется для проведения матчей НФЛ, а футбольный матч впервые принял в мае 2010 года

MetLife является домашней ареной для "Нью-Йорк Джайентс" и "Нью-Йорк Джетс".

MetLife, где пройдет финал Чемпионата мира

Стадион MetLife в Нью-Джерси примет финал Чемпионата мира по футболу 2026 года

Формат

Впервые в чемпионате мира будут участвовать 48 команд вместо 32. Также впервые в истории Чемпионатов мира будет стадия 1/16 финала.

Соревнования будут проходить в формате 12 групп по 4 команды. В плей-офф будут выходить по две сборные и 8 лучших сборных по рейтингу третьих мест. Каждый день в среднем будут играть по 6 матчей.

Сейчас известны 42 участника турнира, а еще 6 мест остаются вакантными.

Список участников

Сборная Украины, как участник плей-офф квалификации, попала в последнюю четвертую корзину.

Это гарантирует, что в групповом этапе украинцы не сыграют против Иордании, Кабо-Верде, Ганы, Кюрасао, Гаити, Новой Зеландии, а также двух победителей межконтинентального плей-офф и еще трех команд, которые пробьются из европейских плей-офф.

Украина на Чемпионатах мира

Сборная Украины благодаря победе над Исландией в последнем туре отбора, смогла занять второе место в группе, которое дает возможность сыграть в квалификации.

Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации

Украина встретится со Швецией в полуфинале плей-офф отбора на Чемпионат мира-2026. В случае победы, Украина сыграет в финале с победителем пары Польша – Албания.

Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы - 31 марта следующего года.

Что интересно, за свою историю Украина играла лишь однажды на Чемпионате мира. Было это на ЧМ-2006, который проходил в Германии.

Тогда Украина смогла пробиться в 1/4 финала, где разгромно уступила будущим чемпионам Мундиаля - Италии (3:0).

Отметим, что на том чемпионате вратарь Украины, а ныне главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский установил уникальное достижение, которое продержалось 16 лет.

В матче 1/8 Украина встретилась со сборной Швейцарии. Тогда поединок в основное время завершился нулевой ничьей и перетек в серию послематчевых пенальти. Шовковский тогда отбил все удары в серии, и оставил свои ворота "сухими".

В рамках 1/8 финала Чемпионата мира-2022 сборная Марокко переиграла сборную Испании благодаря серии пенальти — (0:0, 3:0 по пен.).

Героем того матча стал вратарь африканской сборной Яссин Буну, который отбил все три удара сборной Испании в серии пенальти, благодаря чему вошел в историю мундиалей.

Он повторил рекорд вратаря сборной Украины Александра Шовковского.

"Этот Чемпионат Мира уже стал сенсационным по некоторым неожиданным для многих поклонников футбола результатам. Надеюсь - дальше будет… Но сегодня поздравляю сборную Марокко с фантастическим выходом в четвертьфинал. А голкипера с великолепной игрой", - написал тогда Шовковский в Instagram.

Символы ЧМ

Международная федерация футбола (FIFA) представила официальных талисманов Чемпионата мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Маскотами турнира станут лось Мейпл, ягуар Заю и белоголовый орлан Клач, которые символизируют три страны-хозяйки турнира.

"В рамках празднования, которое является таким же смелым и новаторским, как и сам турнир, FIFA сегодня представила трех официальных талисманов Чемпионата мира по футболу-2026, каждый из которых символизирует одну из стран-хозяев крупнейшего спортивного события мира. Лось Мейпл (Канада), ягуар Заю (Мексика) и белоголовый орлан Клач (США) были тщательно разработаны, чтобы отразить яркую культуру, наследие и дух своих стран, объединяясь, чтобы символизировать единство, разнообразие и общую страсть к прекрасной игре", - заявляли в FIFA.

Лось Мейпл, ягуар Заю и орлан Клатч: FIFA представила официальных талисманов ЧМ-2026

Рекорды Чемпионатов мира

Сборная Бразилии является единственной командой, которая одерживала победу на турнире 5 раз (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Бразильцы также являются единственной сборной, которая участвовала во всех без исключения финальных стадиях чемпионатов мира.

Сборная Бразилии с кубком Чемпионата мира после победы в финале 2002 года над Германией

Ближайшим преследователем Бразилии является Германия, которая 4 раза завоевывала трофей. В то же время Германия 8 раз выходила в финал чемпионата мира и четыре раза проигрывала.

Сборная Германии празднует победу в финале 2014 года над Аргентиной

Форвард сборной Бразилии Пеле единственный игрок в истории, который выиграл три чемпионата мира. При этом в 1962 году он сыграл лишь в двух матчах и медаль за этот турнир получил лишь в 2007 году. Он также является обладателем рекорда самого молодого автора забитого гола на чемпионате мира. Когда Пеле поразил ворота сборной Уэльса на ЧМ-1958, ему было всего 17 лет, семь месяцев и 27 дней.

Пеле с тремя трофеями Чемпионата мира

Наибольшее количество голов в финальных стадиях чемпионатов мира забил немецкий нападающий Мирослав Клозе. Лучший бомбардир в истории ЧМ забил 16 мячей: пять на ЧМ-2002, пять на ЧМ-2006, четыре на ЧМ-2010 и еще два на ЧМ-2014.

Мирослав Клозе забивает свой 16 гол на ЧМ, и дает старт началу разгрома Бразилии в полуфинале ЧМ-2014 (7:1)

Однако, достижение Клозе в ближайшее время может побить форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, который уже имеет в своем активе 12 голов.

Килиан Мбаппе празднует победу сборной Франции в финале ЧМ-2018 против Хорватии