Лось Мейпл, ягуар Заю и орлан Клатч: FIFA представила официальных талисманов ЧМ-2026

Международная федерация футбола (FIFA) представила официальных талисманов Чемпионата мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Маскотами турнира станут лось Мейпл, ягуар Заю и белоголовый орлан Клач, символизирующие три страны-хозяйки турнира. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт FIFA.

В рамках празднования, которое является таким же смелым и новаторским, как и сам турнир, FIFA сегодня представила трех официальных талисманов Чемпионата мира по футболу-2026, каждый из которых символизирует одну из стран-хозяев крупнейшего спортивного события мира. Лось Мейпл (Канада), ягуар Заю (Мексика) и белоголовый орлан Клач (США) были тщательно разработаны, чтобы отразить яркую культуру, наследие и дух своих стран, объединяясь, чтобы символизировать единство, разнообразие и общую страсть к прекрасной игре - заявили в FIFA.

Как заявил президент FIFA Джанни Инфантино, "эти три талисмана сыграют ключевую роль в создании невероятной, веселой атмосферы этого турнира, который изменит правила игры".

Они покорят сердца и зажгут празднования по всей Северной Америке и во всем мире. Я уже представляю их на детских футболках, как они здороваются с легендами футбола и - что также является первым для этого турнира - снимаются в видеоиграх, в которые играют миллионы людей по всему миру - сказал Инфантино.

Лось Мейпл

Лось Мейпл родился, чтобы путешествовать, путешествуя по всем провинциям и территориям Канады, общаясь с людьми и познавая богатую культуру страны. Мейпл - художник, который любит уличный стиль, меломан и преданный вратарь - нашел свое предназначение благодаря творчеству, стойкости и бескомпромиссной индивидуальности. Обладая талантом к легендарным сейвам и сердцем, полным силы и лидерских качеств, Мейпл сочетает в себе бесконечные истории и неудержимый талант - говорится в описании к маскоту.

Ягуар Заю

Ягуар Заю, происходящий из джунглей южной Мексики, олицетворяет богатое наследие и энергичный дух страны. Имя Заю вдохновлено единством, силой и радостью. На поле он превращается в нападающего, демонстрируя исключительную изобретательность и ловкость, что запугивает защитников. Вне поля Заю исповедует мексиканскую культуру через танец, еду и традиции, объединяя людей из разных стран своей страстью. Заю - не просто спортсмен, а символ культурного празднования и единства, который с гордостью несет в себе душу Мексики - описали талисман в FIFA.

Белоголовый орлан Клач

Белоголовый орлан Клач обладает неутолимой жаждой приключений, летая по всей территории Соединенных Штатов и воспринимая каждую культуру, игру и мгновение с безграничным любопытством и оптимизмом. Бесстрашный на поле и подбадривающий вне его, Клач ведет за собой действиями - объединяя товарищей по команде, поднимая настроение и превращая каждое испытание в возможность подняться выше. Как социальная искра и фанат спорта, Клач, как и все великие полузащитники, объединяет людей, куда бы они ни пошли, доказывая, что настоящий полет - это цель, страсть и игра - так описали символ США.

Дополнение

Чемпионат мира по футболу 2026 пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года. ФИФА обнародовала формат и календарь отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года.

