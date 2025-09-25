$41.410.03
17:19 • 4870 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
16:17 • 10749 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 17324 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 45378 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 32907 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 57712 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 57105 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 75431 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55678 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47308 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
Лось Мейпл, ягуар Заю и орлан Клатч: FIFA представила официальных талисманов ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 238 просмотра

FIFA представила официальных талисманов Чемпионата мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Ими стали лось Мейпл, ягуар Заю и белоголовый орлан Клатч, которые символизируют страны-хозяйки турнира.

Лось Мейпл, ягуар Заю и орлан Клатч: FIFA представила официальных талисманов ЧМ-2026

Международная федерация футбола (FIFA) представила официальных талисманов Чемпионата мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Маскотами турнира станут лось Мейпл, ягуар Заю и белоголовый орлан Клач, символизирующие три страны-хозяйки турнира. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт FIFA.

В рамках празднования, которое является таким же смелым и новаторским, как и сам турнир, FIFA сегодня представила трех официальных талисманов Чемпионата мира по футболу-2026, каждый из которых символизирует одну из стран-хозяев крупнейшего спортивного события мира. Лось Мейпл (Канада), ягуар Заю (Мексика) и белоголовый орлан Клач (США) были тщательно разработаны, чтобы отразить яркую культуру, наследие и дух своих стран, объединяясь, чтобы символизировать единство, разнообразие и общую страсть к прекрасной игре 

- заявили в FIFA.

Как заявил президент FIFA Джанни Инфантино, "эти три талисмана сыграют ключевую роль в создании невероятной, веселой атмосферы этого турнира, который изменит правила игры".

Они покорят сердца и зажгут празднования по всей Северной Америке и во всем мире. Я уже представляю их на детских футболках, как они здороваются с легендами футбола и - что также является первым для этого турнира - снимаются в видеоиграх, в которые играют миллионы людей по всему миру 

- сказал Инфантино.

Лось Мейпл

Лось Мейпл родился, чтобы путешествовать, путешествуя по всем провинциям и территориям Канады, общаясь с людьми и познавая богатую культуру страны. Мейпл - художник, который любит уличный стиль, меломан и преданный вратарь - нашел свое предназначение благодаря творчеству, стойкости и бескомпромиссной индивидуальности. Обладая талантом к легендарным сейвам и сердцем, полным силы и лидерских качеств, Мейпл сочетает в себе бесконечные истории и неудержимый талант 

- говорится в описании к маскоту.

Ягуар Заю

Ягуар Заю, происходящий из джунглей южной Мексики, олицетворяет богатое наследие и энергичный дух страны. Имя Заю вдохновлено единством, силой и радостью. На поле он превращается в нападающего, демонстрируя исключительную изобретательность и ловкость, что запугивает защитников. Вне поля Заю исповедует мексиканскую культуру через танец, еду и традиции, объединяя людей из разных стран своей страстью. Заю - не просто спортсмен, а символ культурного празднования и единства, который с гордостью несет в себе душу Мексики 

- описали талисман в FIFA.

Белоголовый орлан Клач

Белоголовый орлан Клач обладает неутолимой жаждой приключений, летая по всей территории Соединенных Штатов и воспринимая каждую культуру, игру и мгновение с безграничным любопытством и оптимизмом. Бесстрашный на поле и подбадривающий вне его, Клач ведет за собой действиями - объединяя товарищей по команде, поднимая настроение и превращая каждое испытание в возможность подняться выше. Как социальная искра и фанат спорта, Клач, как и все великие полузащитники, объединяет людей, куда бы они ни пошли, доказывая, что настоящий полет - это цель, страсть и игра 

- так описали символ США.

Дополнение

Чемпионат мира по футболу 2026 пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года. ФИФА обнародовала формат и календарь отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года.

"Можно я заберу его себе?": Трамп спросил Инфантино, может ли он забрать себе кубок Чемпионата мира22.08.25, 22:53 • 10168 просмотров

Сборная Украины по футболу с поражения начала выступления в квалификации ЧМ-2026. В номинально домашнем матче "сине-желтые" уступили фавориту группы D, команде Франции.

Во втором матче группы Украина сыграла вничью со сборной Азербайджана.

Павел Башинский

СпортНовости Мира
Мексика
Азербайджан
Канада
Франция
Северная Америка
Соединённые Штаты
Украина