Лось Мейпл, ягуар Заю та орлан Клатч: FIFA представила офіційних талісманів ЧС-2026

$41.410.03
48.660.14
ukenru
17:19 • 5554 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
16:17 • 11436 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 17689 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 45890 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 33187 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 57832 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 57205 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 75533 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 55708 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47331 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
54%
761мм
Популярнi новини
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 31045 перегляди
15 поїздів затримуються після нічної атаки рф, два з них на понад 5 годин - Укрзалізниця25 вересня, 10:30 • 14554 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 18839 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 27272 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 18812 перегляди
Публікації
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto14:30 • 11820 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 18888 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 27339 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту25 вересня, 10:24 • 45891 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 31128 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 18896 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 28388 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 62063 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 120208 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 78449 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Fox News
Saab JAS 39 Gripen
Су-30
Су-24

Лось Мейпл, ягуар Заю та орлан Клатч: FIFA представила офіційних талісманів ЧС-2026

Київ • УНН

 • 538 перегляди

FIFA представила офіційних талісманів Чемпіонату світу-2026, що пройде у США, Канаді та Мексиці. Ними стали лось Мейпл, ягуар Заю та білоголовий орлан Клач, які символізують країни-господарки турніру.

Лось Мейпл, ягуар Заю та орлан Клатч: FIFA представила офіційних талісманів ЧС-2026

Міжнародна федерація футболу (FIFA) представила офіційних талісманів Чемпіонату світу-2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці. Маскотами турніру стануть лось Мейпл, ягуар Заю і білоголовий орлан Клач, які символізують три країни-господарки турніру. Про це пише УНН з посиланням на сайт FIFA.

У рамках святкування, яке є таким же сміливим і новаторським, як і сам турнір, FIFA сьогодні представила трьох офіційних талісманів Чемпіонату світу з футболу-2026, кожен з яких символізує одну з країн-господарів найбільшої спортивної події світу. Лось Мейпл (Канада), ягуар Заю (Мексика) і білоголовий орлан Клач (США) були ретельно розроблені, щоб відобразити яскраву культуру, спадщину та дух своїх країн, об'єднуючись, щоб символізувати єдність, різноманітність і спільну пристрасть до прекрасної гри 

- заявили в FIFA.

Як заявив президент FIFA Джанні Інфантіно, "ці три талісмани відіграють ключову роль у створенні неймовірної, веселої атмосфери цього турніру, який змінить правила гри".

Вони підкорять серця та запалять святкування по всій Північній Америці та в усьому світі. Я вже уявляю їх на дитячих футболках, як вони вітаються з легендами футболу та - що також є першим для цього турніру - знімаються у відеоіграх, в які грають мільйони людей по всьому світу 

- сказав Інфантіно.

Лось Мейпл

Лось Мейпл народився, щоб мандрувати, подорожуючи всіма провінціями та територіями Канади, спілкуючись з людьми та пізнаючи багату культуру країни. Мейпл - художник, який любить вуличний стиль, меломан та відданий воротар - знайшов своє призначення завдяки творчості, стійкості та безкомпромісній індивідуальності. Маючи хист до легендарних сейвів та серце, сповнене сили та лідерських якостей, Мейпл поєднує в собі нескінченні історії та нестримний талант 

- йдеться в описі до маскоту.

Ягуар Заю

Ягуар Заю, що походить з джунглів південної Мексики, уособлює багату спадщину та енергійний дух країни. Ім'я Заю натхненне єдністю, силою та радістю. На полі він перетворюється на нападника, демонструючи виняткову винахідливість та спритність, що залякує захисників. Поза полем Заю сповідує мексиканську культуру через танець, їжу та традиції, об'єднуючи людей з різних країн своєю пристрастю. Заю - не просто спортсмен, а символ культурного святкування та єдності, який з гордістю несе в собі душу Мексики 

- описали талісман в FIFA.

Білоголовий орлан Клач

Білоголовий орлан Клач має невгамовну жагу до пригод, літаючи по всій території Сполучених Штатів і сприймаючи кожну культуру, гру та мить з безмежною цікавістю та оптимізмом. Безстрашний на полі та підбадьорливий поза ним, Клач веде за собою діями - об'єднуючи товаришів по команді, піднімаючи настрій та перетворюючи кожне випробування на можливість піднятися вище. Як соціальна іскра та фанат спорту, Клатч, як і всі великі півзахисники, об'єднує людей, куди б вони не пішли, доводячи, що справжній політ - це мета, пристрасть і гра 

- так описали символ США.

Доповнення

Чемпіонат світу з футболу 2026 пройде у Канаді, Мексиці та США з 11 червня по 19 липня 2026 року. ФІФА оприлюднила формат і календар відбіркового турніру на чемпіонат світу 2026 року.

"Можна я заберу його собі?": Трамп спитав Інфантіно, чи може він забрати собі кубок Чемпіонату світу 22.08.25, 22:53 • 10168 переглядiв

Збірна України з футболу з поразки розпочала виступи у кваліфікації ЧС-2026. У номінально домашньому матчі "синьо-жовті" поступилися фавориту групи D, команді Франції.

У другому матчі групи Україна зіграла внічию із збірною Азербайджану.

Павло Башинський

СпортНовини Світу
Мексика
Азербайджан
Канада
Франція
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
Україна