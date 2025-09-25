Лось Мейпл, ягуар Заю та орлан Клатч: FIFA представила офіційних талісманів ЧС-2026

Міжнародна федерація футболу (FIFA) представила офіційних талісманів Чемпіонату світу-2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці. Маскотами турніру стануть лось Мейпл, ягуар Заю і білоголовий орлан Клач, які символізують три країни-господарки турніру. Про це пише УНН з посиланням на сайт FIFA.

У рамках святкування, яке є таким же сміливим і новаторським, як і сам турнір, FIFA сьогодні представила трьох офіційних талісманів Чемпіонату світу з футболу-2026, кожен з яких символізує одну з країн-господарів найбільшої спортивної події світу. Лось Мейпл (Канада), ягуар Заю (Мексика) і білоголовий орлан Клач (США) були ретельно розроблені, щоб відобразити яскраву культуру, спадщину та дух своїх країн, об'єднуючись, щоб символізувати єдність, різноманітність і спільну пристрасть до прекрасної гри - заявили в FIFA.

Як заявив президент FIFA Джанні Інфантіно, "ці три талісмани відіграють ключову роль у створенні неймовірної, веселої атмосфери цього турніру, який змінить правила гри".

Вони підкорять серця та запалять святкування по всій Північній Америці та в усьому світі. Я вже уявляю їх на дитячих футболках, як вони вітаються з легендами футболу та - що також є першим для цього турніру - знімаються у відеоіграх, в які грають мільйони людей по всьому світу - сказав Інфантіно.

Лось Мейпл

Лось Мейпл народився, щоб мандрувати, подорожуючи всіма провінціями та територіями Канади, спілкуючись з людьми та пізнаючи багату культуру країни. Мейпл - художник, який любить вуличний стиль, меломан та відданий воротар - знайшов своє призначення завдяки творчості, стійкості та безкомпромісній індивідуальності. Маючи хист до легендарних сейвів та серце, сповнене сили та лідерських якостей, Мейпл поєднує в собі нескінченні історії та нестримний талант - йдеться в описі до маскоту.

Ягуар Заю

Ягуар Заю, що походить з джунглів південної Мексики, уособлює багату спадщину та енергійний дух країни. Ім'я Заю натхненне єдністю, силою та радістю. На полі він перетворюється на нападника, демонструючи виняткову винахідливість та спритність, що залякує захисників. Поза полем Заю сповідує мексиканську культуру через танець, їжу та традиції, об'єднуючи людей з різних країн своєю пристрастю. Заю - не просто спортсмен, а символ культурного святкування та єдності, який з гордістю несе в собі душу Мексики - описали талісман в FIFA.

Білоголовий орлан Клач

Білоголовий орлан Клач має невгамовну жагу до пригод, літаючи по всій території Сполучених Штатів і сприймаючи кожну культуру, гру та мить з безмежною цікавістю та оптимізмом. Безстрашний на полі та підбадьорливий поза ним, Клач веде за собою діями - об'єднуючи товаришів по команді, піднімаючи настрій та перетворюючи кожне випробування на можливість піднятися вище. Як соціальна іскра та фанат спорту, Клатч, як і всі великі півзахисники, об'єднує людей, куди б вони не пішли, доводячи, що справжній політ - це мета, пристрасть і гра - так описали символ США.

