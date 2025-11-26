$42.400.03
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси України

Київ • УНН

 • 14372 перегляди

Чемпіонат світу-2026 з футболу вперше відбудеться одночасно у Канаді, Мексиці та США на 16 стадіонах, з участю 48 команд. Фінал прийме стадіон MetLife у Нью-Джерсі, а Україна зіграє у плей-офф кваліфікації.

Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси України

Наступного року Чемпіонат світу з футболу вперше в історії відбудеться одночасно у Канаді, Мексиці та США. Турнір охопить 16 стадіонів, а участь у турнірі візьмуть одразу 48 команд. УНН розповідає про формат проведення турніру, які стадіони прийматимуть матчі, та які шанси є в України на вихід до фінальної частини ЧС. 

Місце проведення

23-й Чемпіонат світу з футболу пройде наступного року з 11 червня по 19 липня вперше одночасно у трьох країнах: Канаді, Мексиці та США. 

У червні 2018 року на 68-му Конгресі FIFA у Москві під час голосування за вибір господаря турніру найбільшу кількість голосів отримали саме ці країни. 

Що цікаво, Канада вперше в історії прийматиме головний футбольний турнір; вперше чемпіонат пройде одразу в 3-х країнах; Мексика стала першою країною в історії, яка прийматиме ЧС втретє. 

Стадіони

Чемпіонат світу пройде на 16 стадіонах: 11 - у США, 3 - в Мексиці та 2 - в Канаді. 

Єдиним стадіоном, який раніше вже приймав матчі чемпіонатів світу з футболу, став "Ацтека" у Мехіко, де проходили матчі чемпіонатів світу 1970 та 1986 років. При цьому, Чемпіонат світу відкриватимуть матчем на саме цьому стадіоні. 

Стадіон "Ацтека" у столиці Мексики здатний вмістити понад 87 тис. глядачів

Фінальний матч Чемпіонату світу з футболу 2026 року відбудеться у Нью-Джерсі на стадіоні MetLife.

Стадіон MetLife вміщує 82 500 глядачів, і традиційно використовується для проведення матчів НФЛ, а футбольний матч вперше прийняв у травні 2010 року

MetLife є домашньою ареною для "Нью-Йорк Гігантс" та "Нью-Йорк Джетс".

Формат

Вперше на чемпіонаті світу братимуть участь 48 команд замість 32. Також вперше в історії Чемпіонатів світу буде стадія 1/16 фіналу. 

Змагання будуть проходити в форматі 12 груп по 4 команди. У плей-оф будуть виходити по дві збірні та 8 кращих збірних за рейтингом третіх місць. Кожного дня в середньому будуть грати по 6 матчів. 

Наразі відомі 42 учасники турніру, а ще 6 місць залишаються вакантними. 

Список учасників

Збірна України, як учасник плей-офф кваліфікації, потрапила в останній четвертий кошик.

Це гарантує, що в груповому етапі українці не зіграють проти Йорданії, Кабо-Верде, Гани, Кюрасао, Гаїті, Нової Зеландії, а також двох переможців міжконтинентального плей-оф і ще трьох команд, що проб’ються з європейських плей-офф.

Україна на Чемпіонатах світу

Збірна України завдяки перемозі над Ісландією в останньому турі відбору, змогла зайняти друге місце в групі, яке дає можливість зіграти у кваліфікації. 

України зустрінеться зі Швецією у півфіналі плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2026. У разі перемоги, Україна зіграє у фіналі з переможцем пари Польща – Албанія.

Півфінали пройдуть 26 березня 2026 року, фінали - 31 березня наступного року.

Що цікаво, за свою історію Україна грала лише одного разу на Чемпіонаті світу. Було це на ЧС-2006, який проходив у Німеччині. 

Тоді Україна змогла пробитися до 1/4 фіналу, де розгромно поступилася майбутнім чемпіонам Мундіалю - Італії (3:0). 

Зазначимо, що на тому чемпіонаті воротар України, а нині головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський встановив унікальне досягнення, яке протрималося 16 років. 

В матчі 1/8 Україна зустрілася зі збірною Швейцарії. Тоді поєдинок в основний час завершився нульовою нічиєю та перетік у серію післяматчевих пенальті. Шовковський тоді відбив всі удари в серії, і залишив свої ворота "сухими". 

У рамках 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2022 збірна Марокко переграла збірну Іспанії завдяки серії пенальті — (0:0, 3:0 по пен.).

Героєм того матчу став воротар африканської збірної Яссін Буну, який відбив усі три удари збірної Іспанії у серії пенальті, завдяки чому увійшов в історію мундіалів.

Він повторив рекорд воротаря збірної України Олександра Шовковського. 

"Цей Чемпіонат Світу вже став сенсаційним за деякими несподіваними для багатьох шанувальників футболу результатами. Сподіваюсь - далі буде… Але сьогодні вітаю збірну Марокко з фантастичним виходом у чвертьфінал. А голкіпера з чудовою грою", - написав тоді Шовковський в Instagram. 

Символи ЧС

Міжнародна федерація футболу (FIFA) представила офіційних талісманів Чемпіонату світу-2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці. Маскотами турніру стануть лось Мейпл, ягуар Заю і білоголовий орлан Клач, які символізують три країни-господарки турніру.

"У рамках святкування, яке є таким же сміливим і новаторським, як і сам турнір, FIFA сьогодні представила трьох офіційних талісманів Чемпіонату світу з футболу-2026, кожен з яких символізує одну з країн-господарів найбільшої спортивної події світу. Лось Мейпл (Канада), ягуар Заю (Мексика) і білоголовий орлан Клач (США) були ретельно розроблені, щоб відобразити яскраву культуру, спадщину та дух своїх країн, об'єднуючись, щоб символізувати єдність, різноманітність і спільну пристрасть до прекрасної гри", - заявляли в FIFA.

Рекорди Чемпіонатів світу

Збірна Бразилії є єдиною командою, яка здобувала перемогу на турнірі 5 раз (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Бразильці також є єдиною збірною, яка брала участь у всіх без винятку фінальних стадіях чемпіонатів світу.

Збірна Бразилії з кубком Чемпіонату світу після перемоги у фіналі 2002 року на Німеччиною 

Найближчим переслідувачем Бразилії, є Німеччина, яка 4 рази здобувала трофей. Водночас Німеччина 8 разів виходила у фінал чемпіонату світу та чотири рази програвала. 

Збірна Німеччини святкує перемогу у фіналі 2014 року над Аргентиною 

Форвард збірної Бразилії Пеле єдиний гравець в історії, який виграв три чемпіонати світу. При цьому у 1962 він зіграв лише у двох матчах і медаль за цей турнір отримав лише у 2007 році. Він також є володарем рекорду наймолодшого автора забитого голу на чемпіонаті світу. Коли Пеле вразив ворота збірної Уельсу на ЧС-1958, йому було лише 17 років, сім місяців та 27 днів.

Пеле з трьома трофеями Чемпіонату світу 

Найбільшу кількість голів у фінальних стадіях чемпіонатів світу забив німецький нападник Мирослав Клозе. Найкращий бомбардир в історії ЧС забив 16 м'ячів: п'ять на ЧС-2002, п'ять на ЧС-2006, чотири на ЧС-2010 та ще два на ЧС-2014. 

Мирослав Клозе забиває свій 16 гол на ЧС, та дає старт початку розгрому Бразилії у півфіналі ЧС-2014 (7:1)

Проте, досягнення Клозе найближчим часом може побити форвард мадридського "Реалу" Кіліан Мбаппе, який вже має у своєму активі 12 голів. 

Кіліан Мбаппе святкує перемогу збірної Франції у фіналі ЧС-2018 проти Хорватії 

Павло Башинський

