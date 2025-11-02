США готовят военный плацдарм вблизи Венесуэлы - Reuters

$42.080.01
48.980.00
ukenru
14:42 • 188 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
13:45 • 3194 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
10:54 • 14070 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 25001 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 44743 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 74083 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 78676 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 103484 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 92709 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 45184 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Почти тысяча солдат и 348 БПЛА: в Генштабе озвучили потери врага за сутки2 ноября, 05:16 • 5552 просмотра
Число жертв атаки на Днепропетровщину возросло до четырех, среди них двое детейPhoto2 ноября, 05:43 • 16438 просмотра
Хегсет: отношения США и Китая никогда не были лучше2 ноября, 06:01 • 4154 просмотра
Массовое нападение с ножом в лондонском поезде: 10 человек ранены2 ноября, 06:20 • 7304 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, сообщено о подозренииPhoto09:32 • 14386 просмотра
публикации
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
10:54 • 14081 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 25009 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 103489 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 92717 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 96827 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Папа Лев XIV
Биньямин Нетаньяху
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 29759 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 78684 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 96827 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 55748 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 64038 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
R-360 Нептун
Фильм
Вашингтон Пост

США готовят военный плацдарм вблизи Венесуэлы - Reuters

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Военные США модернизируют бывшую военно-морскую базу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико и строят объекты в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и Сент-Круа. Это свидетельствует о подготовке к длительным операциям, которые могут поддержать действия в Венесуэле.

США готовят военный плацдарм вблизи Венесуэлы - Reuters

Военные Соединенных Штатов модернизируют давно заброшенную бывшую военно-морскую базу времен Холодной войны в Карибском бассейне, что свидетельствует о подготовке к длительным операциям, которые могут помочь в поддержке возможных действий в Венесуэле. Об этом пишет УНН со ссылкой на результаты визуального расследования агентства Reuters.

Детали

Строительные работы на бывшей военно-морской базе Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико, закрытой ВМС более 20 лет назад, продолжались 17 сентября, когда бригады начали расчищать и восстанавливать асфальтирование рулежных дорожек, ведущих к взлетно-посадочной полосе, согласно фотографиям, сделанным Reuters.

До вывода ВМС с объекта в 2004 году, Рузвельт-Роудс была одной из крупнейших военно-морских баз США в мире. База занимает стратегическое расположение и предлагает большое пространство для сбора оборудования, сообщил один из американских чиновников.

Помимо модернизации возможностей посадки и взлета на Рузвельт-Роудс, США строят объекты в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и Сент-Круа на Виргинских островах США. Эти две территории США расположены примерно в 500 милях от Венесуэлы.

Агентство Reuters пообщалось с тремя военными чиновниками США и тремя морскими экспертами, которые заявили, что новое строительство в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах указывает на подготовку, которая может позволить американским военным проводить операции внутри Венесуэлы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно утверждал, что США надеются отстранить его от власти.

российский Ил-76, обслуживавший ЧВК «Вагнера», приземлился в столице Венесуэлы после двухдневного путешествия02.11.25, 06:05 • 17029 просмотров

Все это, я думаю, разработано для того, чтобы напугать режим Мадуро и генералов вокруг него, надеясь, что это создаст трещины

– сказал Reuters Кристофер Эрнандес-Рой, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Чтобы контролировать военную деятельность США в регионе в течение последних двух месяцев, Reuters фотографировало военные базы США и просматривало спутниковые снимки, данные отслеживания судов и рейсов, а также публикации в социальных сетях. Информационное агентство также отслеживало перемещения военных судов США с помощью наземных репортажей и фотографий и видео из открытых источников.

Наращивание военной силы в регионе является крупнейшим, не связанным с ликвидацией последствий стихийных бедствий, с 1994 года, когда Соединенные Штаты отправили два авианосца и более 20 тысяч военнослужащих на Гаити для участия в операции "Поддержка демократии".

С начала сентября Соединенные Штаты нанесли по меньшей мере 14 ударов по предполагаемым судам с наркотиками в Карибском бассейне и Тихом океане, убив 61 человека.

Удары по предполагаемым судам с наркотиками усилили напряженность в отношениях с Венесуэлой и Колумбией и привлекли внимание к части мира, которая в последние годы получала ограниченные ресурсы в рамках американских вооруженных сил.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует наносить удары по объектам в Венесуэле, которые используются для контрабанды наркотиков. Такое заявление он сделал на фоне сообщений о рассмотрении администрацией возможности авиаударов.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Военное положение
Николас Мадуро
Гаити
Колумбия
Reuters
Пуэрто-Рико
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты