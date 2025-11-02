США готовят военный плацдарм вблизи Венесуэлы - Reuters

Военные Соединенных Штатов модернизируют давно заброшенную бывшую военно-морскую базу времен Холодной войны в Карибском бассейне, что свидетельствует о подготовке к длительным операциям, которые могут помочь в поддержке возможных действий в Венесуэле. Об этом пишет УНН со ссылкой на результаты визуального расследования агентства Reuters.

Детали

Строительные работы на бывшей военно-морской базе Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико, закрытой ВМС более 20 лет назад, продолжались 17 сентября, когда бригады начали расчищать и восстанавливать асфальтирование рулежных дорожек, ведущих к взлетно-посадочной полосе, согласно фотографиям, сделанным Reuters.

До вывода ВМС с объекта в 2004 году, Рузвельт-Роудс была одной из крупнейших военно-морских баз США в мире. База занимает стратегическое расположение и предлагает большое пространство для сбора оборудования, сообщил один из американских чиновников.

Помимо модернизации возможностей посадки и взлета на Рузвельт-Роудс, США строят объекты в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и Сент-Круа на Виргинских островах США. Эти две территории США расположены примерно в 500 милях от Венесуэлы.

Агентство Reuters пообщалось с тремя военными чиновниками США и тремя морскими экспертами, которые заявили, что новое строительство в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах указывает на подготовку, которая может позволить американским военным проводить операции внутри Венесуэлы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно утверждал, что США надеются отстранить его от власти.

российский Ил-76, обслуживавший ЧВК «Вагнера», приземлился в столице Венесуэлы после двухдневного путешествия

Все это, я думаю, разработано для того, чтобы напугать режим Мадуро и генералов вокруг него, надеясь, что это создаст трещины – сказал Reuters Кристофер Эрнандес-Рой, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Чтобы контролировать военную деятельность США в регионе в течение последних двух месяцев, Reuters фотографировало военные базы США и просматривало спутниковые снимки, данные отслеживания судов и рейсов, а также публикации в социальных сетях. Информационное агентство также отслеживало перемещения военных судов США с помощью наземных репортажей и фотографий и видео из открытых источников.

Наращивание военной силы в регионе является крупнейшим, не связанным с ликвидацией последствий стихийных бедствий, с 1994 года, когда Соединенные Штаты отправили два авианосца и более 20 тысяч военнослужащих на Гаити для участия в операции "Поддержка демократии".

С начала сентября Соединенные Штаты нанесли по меньшей мере 14 ударов по предполагаемым судам с наркотиками в Карибском бассейне и Тихом океане, убив 61 человека.

Удары по предполагаемым судам с наркотиками усилили напряженность в отношениях с Венесуэлой и Колумбией и привлекли внимание к части мира, которая в последние годы получала ограниченные ресурсы в рамках американских вооруженных сил.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует наносить удары по объектам в Венесуэле, которые используются для контрабанды наркотиков. Такое заявление он сделал на фоне сообщений о рассмотрении администрацией возможности авиаударов.