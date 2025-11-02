российский Ил-76, обслуживавший ЧВК «Вагнера», приземлился в столице Венесуэлы после двухдневного путешествия
российский военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился в Каракасе, Венесуэла, после путешествия из России. Этот самолет может перевозить до 50 тонн груза и принадлежит компании Aviacon Zitotrans, которая находится под санкциями.
российский военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщает Defence News, информирует УНН.
По данным издания, лайнер прибыл после двухдневного путешествия из России через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию в Латинскую Америку.
Указывается, что Ил-76 может перевозить до 50 тонн груза или до 200 человек. Известно, что самолеты этого типа в прошлом доставляли стрелковое оружие, военные материалы и даже российских наемников.
Aviacon Zitotrans, оператор Ил-76, имеет флот из шести транспортных самолетов и находится под санкциями США, Канады и Украины за свои связи с российскими военными. Он поставлял военную технику, такую как ракеты, боеголовки и детали для вертолетов, по всему миру, в том числе в регионы, где действовала наемная группа Вагнера
Авторы отмечают, что последние шаги России в латиноамериканском регионе происходят на фоне обострения напряженности между Венесуэлой, страной, которая давно поддерживает Москву, и Соединенными Штатами. США обвинили Каракас в причастности к незаконной торговле наркотиками и развернули военные ресурсы в регионе для нанесения ударов по судам, которые, по мнению Вашингтона, причастны к торговле наркотиками.
Недавно Вашингтон перебросил в регион ударную авианосную группу, что является значительным усилением его военной позиции. Венесуэла обвинила США в "фабрикации войны".
Недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за помощью в усилении военных возможностей страны. Он просит оборонные радары, ремонт самолетов и, возможно, ракеты на фоне возможного конфликта с США.
