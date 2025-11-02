российский Ил-76, обслуживавший ЧВК «Вагнера», приземлился в столице Венесуэлы после двухдневного путешествия

$42.080.01
48.980.00
ukenru
1 ноября, 14:21 • 26127 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 50795 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 58264 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 80333 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 73169 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 41189 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 54383 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 44272 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37664 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 37022 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Оккупанты готовятся к открытию драмтеатра в Мариуполе: деталиPhoto1 ноября, 19:28 • 10811 просмотра
74-ю бригаду ВС РФ на Покровском направлении накрыла волна дезертирства - партизаны1 ноября, 19:49 • 12468 просмотра
Украина готовится к отключениям света 2 ноября: графики для бытовых потребителей и промышленности1 ноября, 21:24 • 4570 просмотра
Одесский клуб попал в скандал из-за российской музыкиVideo1 ноября, 22:23 • 10201 просмотра
Автор идеи приглашения иностранных журналистов в Покровск и Купянск прибыл на оккупированную Донетчину - ЦПД01:25 • 13538 просмотра
публикации
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 80343 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 73179 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 81354 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 69130 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 60715 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Александр Сырский
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Канада
Покровск
Реклама
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 23940 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 58275 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 81354 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 50493 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 58906 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Золото

российский Ил-76, обслуживавший ЧВК «Вагнера», приземлился в столице Венесуэлы после двухдневного путешествия

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

российский военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился в Каракасе, Венесуэла, после путешествия из России. Этот самолет может перевозить до 50 тонн груза и принадлежит компании Aviacon Zitotrans, которая находится под санкциями.

российский Ил-76, обслуживавший ЧВК «Вагнера», приземлился в столице Венесуэлы после двухдневного путешествия

российский военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщает Defence News, информирует УНН.

Детали

По данным издания, лайнер прибыл после двухдневного путешествия из России через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию в Латинскую Америку.

Указывается, что Ил-76 может перевозить до 50 тонн груза или до 200 человек. Известно, что самолеты этого типа в прошлом доставляли стрелковое оружие, военные материалы и даже российских наемников.

Aviacon Zitotrans, оператор Ил-76, имеет флот из шести транспортных самолетов и находится под санкциями США, Канады и Украины за свои связи с российскими военными. Он поставлял военную технику, такую как ракеты, боеголовки и детали для вертолетов, по всему миру, в том числе в регионы, где действовала наемная группа Вагнера

- пишет СМИ.

Авторы отмечают, что последние шаги России в латиноамериканском регионе происходят на фоне обострения напряженности между Венесуэлой, страной, которая давно поддерживает Москву, и Соединенными Штатами. США обвинили Каракас в причастности к незаконной торговле наркотиками и развернули военные ресурсы в регионе для нанесения ударов по судам, которые, по мнению Вашингтона, причастны к торговле наркотиками.

Недавно Вашингтон перебросил в регион ударную авианосную группу, что является значительным усилением его военной позиции. Венесуэла обвинила США в "фабрикации войны".

Напомним

Недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за помощью в усилении военных возможностей страны. Он просит оборонные радары, ремонт самолетов и, возможно, ракеты на фоне возможного конфликта с США.

Трамп сказал, что не планирует ударов по Венесуэле31.10.25, 18:29 • 3998 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Техника
Николас Мадуро
Венесуэла
Канада
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Иран