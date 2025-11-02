російський Іл-76, який обслуговував пвк "вагнера", приземлився у столиці Венесуели після дводенної подорожі
російський військово-транспортний літак Іл-76 приземлився у Каракасі, Венесуела, після подорожі з росії. Цей літак може перевозити до 50 тонн вантажу та належить компанії Aviacon Zitotrans, яка перебуває під санкціями.
російський військово-транспортний літак Іл-76 приземлився у столиці Венесуели Каракасі. Про це повідомляє Defence News, інформує УНН.
За даними видання, лайнер прибув після дводенної подорожі з росії через Вірменію, Алжир, Марокко, Сенегал та Мавританію до Латинської Америки.
Вказується, що Іл-76 може перевозити до 50 тонн вантажу або до 200 осіб. Відомо, що літаки цього типу в минулому доставляли стрілецьку зброю, військові матеріали та навіть російсмьких найманців.
Aviacon Zitotrans, оператор Іл-76, має флот із шести транспортних літаків і перебуває під санкціями США, Канади та України за свої зв'язки з російськими військовими. Він постачав військову техніку, таку як ракети, боєголовки та деталі для вертольотів, по всьому світу, зокрема до регіонів, де діяла найманська група Вагнера
Автори зазначають, що останні кроки росії в латиноамериканському регіоні відбуваються на тлі загострення напруженості між Венесуелою, країною, яка давно підтримує москву, та Сполученими Штатами. США звинуватили Каракас у причетності до незаконної торгівлі наркотиками та розгорнули військові ресурси в регіоні для нанесення ударів по суднах, які, на думку Вашингтона, причетні до торгівлі наркотиками.
Нещодавно Вашингтон перекинув до регіону ударну авіаносну групу, що є значним посиленням його військової позиції. Венесуела звинуватила США у "фабрикуванні війни".
Нещодавно президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до росії, Китаю та Ірану по допомогу в посиленні військових можливостей країни. Він просить оборонні радари, ремонт літаків та, можливо, ракети на тлі можливого конфлікту зі США.
