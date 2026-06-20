Гаити и Турция потеряли шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026

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Сборная Гаити, уступив сборной Бразилии, а также сборная Турции, проиграв сборной Парагвая, потеряли шансы на выход в 1/16 финала Чемпионата мира-2026 по футболу, передает УНН.

Бразилия - Гаити

Матч группы С начался в 3:00 по киевскому времени в Филадельфии, США, на арене "Линкольн Файненшел Филд". На 23-й минуте Матеус Кунья удачно сыграл на добивании, а уже через 13 минут оформил дубль, пробив в ближний угол.

Матч "пентакампеоны" закрыли уже в первом тайме, когда Винисиус Жуниор вышел один на один с голкипером и установил разгром на табло - 3:0.

В параллельном матче группы Марокко обыграло Шотландию (1:0) благодаря голу Исмаэля Сайбари.

Таким образом, после двух туров Бразилия занимает 1-е место с 4 очками, на втором месте Марокко - 4 очка, Шотландия третья - 3 очка. Гаити с нулем очков занимает последнее место в группе и потеряла шансы на выход в плей-офф.

Турция - Парагвай

Матч группы D на "Ливайс Стэдиум" в городе Санта-Клара, штат Калифорния, США, начался в 6:00 по Киеву. Парагвай забил уже на 64-й секунде матча: Матиас Галарса точно пробил в угол ворот. Этот гол стал самым быстрым на этом ЧМ. Ранее это достижение удалось Сайбари в матче против Шотландии.

В итоге матч завершился победой Парагвая - 1:0.

После двух туров США занимает первое место (6 очков), Австралия вторая (3 очка), Парагвай третий (3 очка). Сборная Турции, которая занимает последнее место с нулем очков, теряет шансы на выход в плей-офф.

Отметим, на 45-й минуте нападающий Парагвая Мигель Альмирон получил красную карточку впервые по новому правилу ФИФА.

Нападающий прикрыл рот рукой во время разговора с защитником турецкой команды Мертом Мюльдюром и что-то сказал сопернику. Главный арбитр матча после просмотра VAR принял решение показать парагвайцу прямую красную карточку.

Удаление связано с новым правилом, согласно которому футболистам запрещено закрывать рот рукой во время общения с соперниками, судьями или другими участниками матча. Подобные действия рассматриваются как попытка скрыть содержание разговора от телекамер и могут привести к дисциплинарному наказанию.

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