США победили Австралию и досрочно вышли в 1/16 финала ЧМ-2026, арбитру потребовалась медицинская помощь

Сборная США одержала победу над Австралией со счетом 2:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу и стала второй командой турнира после Мексики, которая досрочно гарантировала себе выход в 1/16 финала, пишет УНН.

Детали

Американцы открыли счет уже на 11-й минуте после автогола австралийского защитника Кэмерона Берджесса. Еще до перерыва команда США удвоила преимущество – на 43-й минуте отличился Алекс Фримен. Во втором тайме счет не изменился, хотя австралийцы провели ряд замен в попытке спасти матч.

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Самый неожиданный эпизод произошел уже в компенсированное время. На 90+4-й минуте главный арбитр встречи Феликс Цваер почувствовал сильные судороги в ногах и был вынужден получить медицинскую помощь прямо на поле. После короткой паузы немецкий рефери смог продолжить работу и довел поединок до финального свистка.

Победа позволила США набрать шесть очков и досрочно обеспечить себе место в плей-офф. Австралия же в заключительном туре будет вынуждена бороться за шанс продолжить выступления на мундиале.

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