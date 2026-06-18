Англия обыграла Хорватию в результативном матче ЧМ-2026
Киев • УНН
Англия победила Хорватию 4:2 благодаря дублю Кейна и голам Беллингема и Рашфорда. Это один из самых результативных поединков первого тура ЧМ-2026.
Сборная Англии победила Хорватию со счетом 4:2 в матче первого тура Чемпионата мира-2026. Команды выдали один из самых результативных и напряженных поединков стартового круга турнира, сообщает УНН.
Детали
Англичане открыли счет уже на 12-й минуте благодаря реализованному пенальти Гарри Кейна. Хорваты отыгрались на 36-й минуте после гола Мартина Батурины, однако перед перерывом Кейн оформил дубль и снова вывел свою команду вперед.
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Впрочем, в компенсированное к первому тайму время Петар Муса восстановил равновесие, и на перерыв команды ушли при счете 2:2.
Беллингем и Рашфорд принесли победу
В начале второго тайма Джуд Беллингем после передачи Эллиота Андерсона снова вывел Англию вперед. После этого хорваты пытались отыграться, проведя ряд замен, однако сравнять счет не смогли.
Окончательную точку в матче на 85-й минуте поставил Маркус Рашфорд, отличившийся после передачи Букайо Саки. В итоге Англия одержала победу со счетом 4:2 и успешно стартовала на чемпионате мира.
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