Конго в матче против Португалии набрала первые в истории очки на ЧМ

Сборная Португалии не смогла обыграть ДР Конго в матче первого тура группы К в рамках Чемпионата мира по футболу-2026, передает УНН.

Детали

Поединок группы К на NRG Stadium в Хьюстоне, штат Техас, между Португалией и ДР Конго начался с быстрого гола португальцев на 6-й минуте. Педру Нету выполнил подачу с фланга, а Жоау Невеш отправил мяч в ворота.

Отметим, что во время гола камеры "поймали" на трибуне родителей Диогу Жоты, который погиб летом прошлого года в ДТП.

В добавленное к первому тайму время Йоан Висса сравнял счет на табло для своей сборной, отправив мяч в ворота головой после подачи от Артура Масуаку.

Отметим, что гол Виссы стал первым для Конго, который забивала сборная на Чемпионатах мира, так как это первый турнир в истории команды. Кроме того, учитывая, что матч завершился ничьей — 1:1 — это первые очки для Конго в истории ЧМ.

Следующий свой матч Португалия проведет против Узбекистана 23 июня, а Конго 24 июня сыграет против Колумбии.

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