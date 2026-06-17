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Месси сравнялся с рекордом Клозе по голам на ЧМ

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Аргентинец Месси повторил рекорд Клозе по голам на ЧМ и стал первым участником шести турниров. Хет-трик в ворота Алжира принес победу 3:0.

Месси сравнялся с рекордом Клозе по голам на ЧМ
intermiamicf.com

Лионель Месси вошел в историю во вторник вечером, повторив рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира среди мужчин – 16 – после хет-трика, который привел Аргентину к победе над Алжиром со счетом 3:0, пишет УНН со ссылкой на ESPN.

Детали

Хет-трик стал 11-м в международной карьере Месси, но первым на чемпионате мира. В 38 лет он стал самым возрастным игроком, забившим три гола в одном матче на турнире. Он завершил игру в конце второго тайма под бурные овации страстной аргентинской публики на поле GEHA Field на стадионе Arrowhead Stadium.

"Для меня большая честь быть среди лучших, быть рядом с Клозе и [бразильцем] Роналду, который тоже там. Но это ничего не значит, — сказал Месси после игры. — [Килиан] Мбаппе тоже здесь, он сегодня забил дважды. В конце концов, это лишь статистика, и ничего больше".

"Это честь соревноваться с ними, но это ничего не значит. Для меня Роналду, за которым я наблюдал и который является одним из величайших, не на вершине. Так что это просто статистика", — отметил он.

Когда Месси вышел на поле на первый матч группового этапа действующего чемпиона Аргентины — его 200-й матч в составе национальной сборной — он также стал первым игроком, принимавшим участие в шести чемпионатах мира.

Месси побил рекорд пяти чемпионатов мира, который принадлежал Криштиану Роналду (Португалия); Антонио Карбахалю, Андресу Гуардаду и Рафаэлю Маркесу (все из Мексики); и Лотару Маттеусу (Германия). Роналду должен повторить этот рекорд в первом матче Португалии против Конго в среду.

Месси вывел Аргентину вперед в начале первого тайма ударом левой ногой из-за пределов штрафной площади. Затем он забил дважды во втором тайме, оформив хет-трик и повторив рекорд Клозе — 16 голов за Германию.

Капитан сборной Аргентины расплакался после своего первого гола.

"Почему я плакал? Это было что-то совсем не связанное с футболом, — сказал Месси после матча. — Я пережил несколько тяжелых дней, но я благодарен всей делегации и своим товарищам по команде, потому что они всегда были рядом со мной, давали мне много сил, чтобы помочь мне пройти через это".

Голы были забиты спустя 20 лет после того, как Месси дебютировал на чемпионате мира за Аргентину в матче против Сербии и Черногории – он забил и в том матче – и стал лишь вторым игроком, забивавшим в пяти розыгрышах турнира.

Месси стал вторым футболистом-миллиардером после Роналду22.05.26, 23:07 • 6649 просмотров

Юлия Шрамко

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