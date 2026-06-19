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Канада разгромила Катар на ЧМ-2026 и одержала историческую победу

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Сборная Канады победила Катар со счётом 6:0 во втором самом результативном матче ЧМ-2026. Это первая победа канадцев в истории чемпионатов мира.

Канада разгромила Катар на ЧМ-2026 и одержала историческую победу

Сборная Канады устроила настоящий футбольный разгром в матче группового этапа чемпионата мира-2026, не оставив никаких шансов Катару - 6:0. Поединок стал вторым по результативности на нынешнем мундиале и принес канадцам первую победу в истории выступлений на чемпионатах мира. Об этом пишет УНН.

Детали

Канадцы захватили инициативу с первых минут. Сначала отличился Кайл Ларин, а затем преимущество удвоил Джонатан Дэвид. Окончательно интрига исчезла на 33-й минуте, когда катарец Халид Аль-Амин получил прямую красную карточку за грубый фол. Уже в компенсированное к первому тайму время Дэвид оформил дубль и сделал счет 3:0.

Во второй половине встречи проблемы Катара только усилились. На 53-й минуте Ассим Мадибо был удален за жесткий фол против Исмаэля Коне. Канадский футболист получил тяжелую травму ноги и покинул поле на носилках.

После этого Натан Салиба забил четвертый мяч и посвятил гол партнеру, продемонстрировав футболку с восьмым номером Коне.

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В большинстве против девяти соперников Канада довела дело до разгрома. Пятый гол стал следствием автогола катарцев, а на 90+2-й минуте Джонатан Дэвид оформил хет-трик и установил окончательный счет - 6:0.

Для Канады эта победа стала исторической, ведь она является первой в рамках мирового мундиаля, а сам матч вошел в число самых ярких и результативных на Чемпионате мира-2026.

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Степан Гафтко

Спорт
Чемпионат мира по футболу 2026
Канада
Катар