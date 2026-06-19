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Ужасная травма футболиста омрачила матч Канады против Катара на ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне получил серьезную травму ноги после столкновения с катарцем Ассимом Мадибо. Арбитр удалил Мадибо, а Коне вынесли с поля на носилках.

Ужасная травма футболиста омрачила матч Канады против Катара на ЧМ-2026

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Канады и Катара был омрачен ужасной травмой канадского полузащитника Исмаэля Коне. Эпизод произошел на 51-й минуте встречи после столкновения с катарским футболистом Ассимом Мадибо. Об этом пишет УНН.

Детали

После контакта Коне упал на газон, и сразу стало понятно, что травма чрезвычайно серьезна. Левая нога канадца выгнулась в неестественном положении, что свидетельствовало о возможном переломе. Игроки обеих команд были шокированы увиденным, многие хватались за голову, наблюдая за последствиями столкновения.

Арбитр без колебаний удалил Мадибо, показав ему прямую красную карточку. Для сборной Катара это стало уже вторым удалением в матче. Медики оказали Коне первую помощь прямо на поле, после чего футболиста вынесли на носилках.

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Партнеры по команде поддержали травмированного игрока после четвертого гола Канады. Автор забитого мяча Вильям Салиба демонстративно показал болельщикам футболку с восьмым номером, под которым выступает Коне, посвятив гол своему одноклубнику по сборной.

Информации об окончательном диагнозе футболиста на данный момент нет.

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Степан Гафтко

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Катар