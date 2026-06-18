Колумбия победила Узбекистан на старте ЧМ-2026, Гана вырвала победу над Панамой
Киев • УНН
Сборная Колумбии победила Узбекистан со счетом 3:1 на старте ЧМ-2026. Гана одолела Панаму благодаря голу на шестой добавленной минуте второго тайма.
Сборная Колумбии с победы начала выступление на чемпионате мира-2026, обыграв дебютанта турнира Узбекистан со счетом 3:1. В другом матче игрового дня Гана в конце встречи одолела Панаму. Об этом сообщает УНН.
Детали
В матче группы K колумбийцы забили трижды и одержали уверенную победу, однако команда Узбекистана также вошла в историю мировых первенств.
Автором первого в истории сборной Узбекистана гола на чемпионатах мира стал полузащитник Аббосбек Файзуллаев.
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Несмотря на этот успех, узбекистанская команда не смогла избежать поражения от одного из фаворитов группы.
Гана вырвала победу на последних секундах
В матче группы L сборная Ганы одолела Панаму со счетом 1:0. Победный мяч был забит уже в компенсированное время – на шестой добавленной минуте второго тайма.
Благодаря этому успеху ганцы набрали первые три очка на турнире и успешно стартовали на чемпионате мира.
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