15:39
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
публикации
Эксклюзивы
Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026 из-за отказа США в визах футбольным чиновникам

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Иран будет бойкотировать жеребьевку Чемпионата мира по футболу 2026 года в Вашингтоне из-за отказа США выдать визы членам его делегации. Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА за помощью в решении этого вопроса.

Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026 из-за отказа США в визах футбольным чиновникам

Иран решил бойкотировать жеребьевку чемпионата мира по футболу 2026 года, которая состоится на следующей неделе в Вашингтоне, поскольку США отказали в выдаче виз членам его делегации, передает УНН со ссылкой на AP и IRNA.

Детали

СМИ цитируют представителя Федерации футбола Ирана Амира-Махди Алави, который заявил, что чиновники столкнулись с визовыми препятствиями, выходящими за рамки спортивных соображений.

Алави сказал, что федерация обратилась в ФИФА и надеется, что она сможет помочь решить этот вопрос. 

Издание отмечает, что администрация президента Дональда Трампа объявила в июне запрет на въезд гражданам 12 стран, включая Иран. В список также вошло Гаити, которое на прошлой неделе квалифицировалось на Чемпионат мира.

Однако исключения были обещаны для "любого спортсмена или члена спортивной команды, включая тренеров, лиц, выполняющих необходимую вспомогательную роль, и ближайших родственников, путешествующих на Чемпионат мира, Олимпиаду или другие крупные спортивные мероприятия, определенные государственным секретарем".

ФИФА назвала главных претендентов на звание лучшего тренера футбольной сборной 2025 года07.11.25, 10:56 • 2857 просмотров

Непонятно, распространяются ли эти исключения также на жеребьевку Чемпионата мира, которая состоится 5 декабря в Центре Кеннеди.

Ожидалось, что иранскую делегацию возглавит президент футбольной федерации Мехди Тадж, один из самых высоких должностных лиц в азиатском футболе и член двух комитетов ФИФА, которые контролируют Чемпионат мира.

Он является одним из вице-президентов Азиатской конфедерации футбола и членом групп ФИФА, ответственных за соревнования руководящего органа, а также за мужскую национальную сборную по футболу в целом.

Рекордные 48 команд примут участие в Чемпионате мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля совместно с США, Канадой и Мексикой.

Роналду избежал дополнительной дисквалификации и сможет сыграть на ЧМ-2026 – ФИФА смягчила санкции25.11.25, 20:40 • 3423 просмотра

Антонина Туманова

СпортНовости Мира
Гаити
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Соединённые Штаты