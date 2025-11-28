Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026 из-за отказа США в визах футбольным чиновникам

Иран решил бойкотировать жеребьевку чемпионата мира по футболу 2026 года, которая состоится на следующей неделе в Вашингтоне, поскольку США отказали в выдаче виз членам его делегации, передает УНН со ссылкой на AP и IRNA.

СМИ цитируют представителя Федерации футбола Ирана Амира-Махди Алави, который заявил, что чиновники столкнулись с визовыми препятствиями, выходящими за рамки спортивных соображений.

Алави сказал, что федерация обратилась в ФИФА и надеется, что она сможет помочь решить этот вопрос.

Издание отмечает, что администрация президента Дональда Трампа объявила в июне запрет на въезд гражданам 12 стран, включая Иран. В список также вошло Гаити, которое на прошлой неделе квалифицировалось на Чемпионат мира.

Однако исключения были обещаны для "любого спортсмена или члена спортивной команды, включая тренеров, лиц, выполняющих необходимую вспомогательную роль, и ближайших родственников, путешествующих на Чемпионат мира, Олимпиаду или другие крупные спортивные мероприятия, определенные государственным секретарем".

Непонятно, распространяются ли эти исключения также на жеребьевку Чемпионата мира, которая состоится 5 декабря в Центре Кеннеди.

Ожидалось, что иранскую делегацию возглавит президент футбольной федерации Мехди Тадж, один из самых высоких должностных лиц в азиатском футболе и член двух комитетов ФИФА, которые контролируют Чемпионат мира.

Он является одним из вице-президентов Азиатской конфедерации футбола и членом групп ФИФА, ответственных за соревнования руководящего органа, а также за мужскую национальную сборную по футболу в целом.

Рекордные 48 команд примут участие в Чемпионате мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля совместно с США, Канадой и Мексикой.

