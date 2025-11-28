Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026 из-за отказа США в визах футбольным чиновникам
Киев • УНН
Иран будет бойкотировать жеребьевку Чемпионата мира по футболу 2026 года в Вашингтоне из-за отказа США выдать визы членам его делегации. Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА за помощью в решении этого вопроса.
Иран решил бойкотировать жеребьевку чемпионата мира по футболу 2026 года, которая состоится на следующей неделе в Вашингтоне, поскольку США отказали в выдаче виз членам его делегации, передает УНН со ссылкой на AP и IRNA.
Детали
СМИ цитируют представителя Федерации футбола Ирана Амира-Махди Алави, который заявил, что чиновники столкнулись с визовыми препятствиями, выходящими за рамки спортивных соображений.
Алави сказал, что федерация обратилась в ФИФА и надеется, что она сможет помочь решить этот вопрос.
Издание отмечает, что администрация президента Дональда Трампа объявила в июне запрет на въезд гражданам 12 стран, включая Иран. В список также вошло Гаити, которое на прошлой неделе квалифицировалось на Чемпионат мира.
Однако исключения были обещаны для "любого спортсмена или члена спортивной команды, включая тренеров, лиц, выполняющих необходимую вспомогательную роль, и ближайших родственников, путешествующих на Чемпионат мира, Олимпиаду или другие крупные спортивные мероприятия, определенные государственным секретарем".
ФИФА назвала главных претендентов на звание лучшего тренера футбольной сборной 2025 года07.11.25, 10:56 • 2857 просмотров
Непонятно, распространяются ли эти исключения также на жеребьевку Чемпионата мира, которая состоится 5 декабря в Центре Кеннеди.
Ожидалось, что иранскую делегацию возглавит президент футбольной федерации Мехди Тадж, один из самых высоких должностных лиц в азиатском футболе и член двух комитетов ФИФА, которые контролируют Чемпионат мира.
Он является одним из вице-президентов Азиатской конфедерации футбола и членом групп ФИФА, ответственных за соревнования руководящего органа, а также за мужскую национальную сборную по футболу в целом.
Рекордные 48 команд примут участие в Чемпионате мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля совместно с США, Канадой и Мексикой.
Роналду избежал дополнительной дисквалификации и сможет сыграть на ЧМ-2026 – ФИФА смягчила санкции25.11.25, 20:40 • 3423 просмотра