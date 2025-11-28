Іран бойкотує жеребкування ЧС-2026 через відмову США у візах футбольним чиновникам

$42.190.11
48.870.08
ukenru
15:39 • 7310 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 12156 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 19003 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 16835 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 14352 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 31198 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 20602 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18064 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 35905 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19888 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
86%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico28 листопада, 10:44 • 15153 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 29259 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 19637 перегляди
Справа "Північних потоків": суд у Німеччині відправив підозрюваного українця під варту12:34 • 7114 перегляди
Сили оборони активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе - Коваленко12:51 • 5686 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:56 • 19006 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 19760 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 31199 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 29368 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 35906 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Село
Франція
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 23879 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 41093 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 61181 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 93689 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 108590 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
WhatsApp
Золото
Бук (ЗРК)

Іран бойкотує жеребкування ЧС-2026 через відмову США у візах футбольним чиновникам

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Іран бойкотуватиме жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2026 року у Вашингтоні через відмову США видати візи членам його делегації. Федерація футболу Ірану звернулася до ФІФА по допомогу у вирішенні цього питання.

Іран бойкотує жеребкування ЧС-2026 через відмову США у візах футбольним чиновникам

Іран вирішив бойкотувати жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2026 року, яке відбудеться наступного тижня у Вашингтоні, оскільки США відмовили у видачі віз членам його делегації, передає УНН із посиланням на AP та IRNA.

Деталі

ЗМІ цитують речника Федерації футболу Ірану Аміра-Махді Алаві, який заявив, що чиновники зіткнулися з візовими перешкодами, які виходять за рамки спортивних міркувань.

Алаві сказав, що федерація звернулася до ФІФА та сподівається, що вона зможе допомогти вирішити це питання. 

Видання зауважує, що адміністрація президента Дональда Трампа оголосила в червні заборону на в'їзд громадянам 12 країн, включаючи Іран. До списку також увійшло Гаїті, яке минулого тижня кваліфікувалося на Чемпіонат світу.

Однак винятки були обіцяні для "будь-якого спортсмена або члена спортивної команди, включаючи тренерів, осіб, які виконують необхідну допоміжну роль, та найближчих родичів, які подорожують на Чемпіонат світу, Олімпіаду чи інші великі спортивні заходи, визначені державним секретарем".

ФІФА назвала головних претендентів на звання найкращого тренера футбольної збірної 2025 року07.11.25, 10:56 • 2855 переглядiв

Незрозуміло, чи поширюються ці винятки також на жеребкування Чемпіонату світу, яке відбудеться 5 грудня в Центрі Кеннеді.

Очікувалося, що іранську делегацію очолить президент футбольної федерації Мехді Тадж, один з найвищих посадовців в азійському футболі та член двох комітетів ФІФА, які контролюють Чемпіонат світу.

Він є одним з віце-президентів Азійської конфедерації футболу та членом груп ФІФА, відповідальних за змагання керівного органу, а також за чоловічу національну збірну з футболу загалом.

Рекордні 48 команд візьмуть участь у Чемпіонаті світу з футболу, який відбудеться з 11 червня по 19 липня спільно з США, Канадою та Мексикою.

Роналду уникнув додаткової дискваліфікації та зможе зіграти на ЧС-2026 – ФІФА пом’якшила санкції25.11.25, 20:40 • 3414 переглядiв

Антоніна Туманова

СпортНовини Світу
Гаїті
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки