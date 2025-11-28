Іран бойкотує жеребкування ЧС-2026 через відмову США у візах футбольним чиновникам

Іран вирішив бойкотувати жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2026 року, яке відбудеться наступного тижня у Вашингтоні, оскільки США відмовили у видачі віз членам його делегації, передає УНН із посиланням на AP та IRNA.

ЗМІ цитують речника Федерації футболу Ірану Аміра-Махді Алаві, який заявив, що чиновники зіткнулися з візовими перешкодами, які виходять за рамки спортивних міркувань.

Алаві сказав, що федерація звернулася до ФІФА та сподівається, що вона зможе допомогти вирішити це питання.

Видання зауважує, що адміністрація президента Дональда Трампа оголосила в червні заборону на в'їзд громадянам 12 країн, включаючи Іран. До списку також увійшло Гаїті, яке минулого тижня кваліфікувалося на Чемпіонат світу.

Однак винятки були обіцяні для "будь-якого спортсмена або члена спортивної команди, включаючи тренерів, осіб, які виконують необхідну допоміжну роль, та найближчих родичів, які подорожують на Чемпіонат світу, Олімпіаду чи інші великі спортивні заходи, визначені державним секретарем".

Незрозуміло, чи поширюються ці винятки також на жеребкування Чемпіонату світу, яке відбудеться 5 грудня в Центрі Кеннеді.

Очікувалося, що іранську делегацію очолить президент футбольної федерації Мехді Тадж, один з найвищих посадовців в азійському футболі та член двох комітетів ФІФА, які контролюють Чемпіонат світу.

Він є одним з віце-президентів Азійської конфедерації футболу та членом груп ФІФА, відповідальних за змагання керівного органу, а також за чоловічу національну збірну з футболу загалом.

Рекордні 48 команд візьмуть участь у Чемпіонаті світу з футболу, який відбудеться з 11 червня по 19 липня спільно з США, Канадою та Мексикою.

