Роналду уникнув додаткової дискваліфікації та зможе зіграти на ЧС-2026 – ФІФА пом’якшила санкції

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду, попри червону картку в кваліфікації, з великою ймовірністю візьме участь у всіх матчах своєї команди на чемпіонаті світу. Дисциплінарний комітет ФІФА вирішив не відсторонювати його від ігор турніру. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

Деталі

У вівторок ФІФА оприлюднила рішення щодо інциденту, коли Роналду в матчі проти Ірландії вдарив суперника ліктем та був вилучений із поля. Організація призначила триматчеву дискваліфікацію, однак дві її частини перенесено на річний випробувальний термін.

Трамп має намір надати Саудівській Аравії статус головного союзника НАТО поза Альянсом - Bloomberg

Футболіст уже відбув одну обов’язкову гру покарання – пропустив переможний поєдинок Португалії над Вірменією з рахунком 9:1 у завершальному матчі відбору, який гарантував команді участь у ЧС-2026.

Раніше очікувалося, що він пропустить щонайменше ще один поєдинок і почне свій шостий мундіаль поза заявкою, однак санкції виявилися м’якшими.

Якщо Кріштіану Роналду скоїть ще одне порушення аналогічного характеру та тяжкості протягом випробувального терміну, тоді буде активовано дискваліфікацію ще на два матчі – йдеться у заяві ФІФА.

ФІФА контролює дисципліну в матчах національних збірних, тож Роналду може взяти участь у запланованих на березень товариських поєдинках, а також у контрольних матчах у травні–червні перед стартом чемпіонату світу. Турнір, який проведуть США, Канада та Мексика, стартує 11 червня 2026 року.

Інцидент за участю Роналду стався два тижні тому у Дубліні - під час поразки Португалії з рахунком 0:2 він розмахнув рукою та вдарив ліктем ірландського захисника Дару О’Ші.

Кріштіану Роналду заявив: наступний чемпіонат світу стане для нього останнім