16:32
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Роналду уникнув додаткової дискваліфікації та зможе зіграти на ЧС-2026 – ФІФА пом’якшила санкції

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Дисциплінарний комітет ФІФА вирішив не відсторонювати Кріштіану Роналду від ігор Чемпіонату світу 2026, попри його червону картку. Футболіст відбув одну гру покарання, а решта дискваліфікації перенесена на річний випробувальний термін.

Роналду уникнув додаткової дискваліфікації та зможе зіграти на ЧС-2026 – ФІФА пом’якшила санкції

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду, попри червону картку в кваліфікації, з великою ймовірністю візьме участь у всіх матчах своєї команди на чемпіонаті світу. Дисциплінарний комітет ФІФА вирішив не відсторонювати його від ігор турніру. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

Деталі

У вівторок ФІФА оприлюднила рішення щодо інциденту, коли Роналду в матчі проти Ірландії вдарив суперника ліктем та був вилучений із поля. Організація призначила триматчеву дискваліфікацію, однак дві її частини перенесено на річний випробувальний термін.

Трамп має намір надати Саудівській Аравії статус головного союзника НАТО поза Альянсом - Bloomberg19.11.25, 09:59 • 2661 перегляд

Футболіст уже відбув одну обов’язкову гру покарання – пропустив переможний поєдинок Португалії над Вірменією з рахунком 9:1 у завершальному матчі відбору, який гарантував команді участь у ЧС-2026.

Раніше очікувалося, що він пропустить щонайменше ще один поєдинок і почне свій шостий мундіаль поза заявкою, однак санкції виявилися м’якшими.

Якщо Кріштіану Роналду скоїть ще одне порушення аналогічного характеру та тяжкості протягом випробувального терміну, тоді буде активовано дискваліфікацію ще на два матчі 

– йдеться у заяві ФІФА.

ФІФА контролює дисципліну в матчах національних збірних, тож Роналду може взяти участь у запланованих на березень товариських поєдинках, а також у контрольних матчах у травні–червні перед стартом чемпіонату світу. Турнір, який проведуть США, Канада та Мексика, стартує 11 червня 2026 року.

Інцидент за участю Роналду стався два тижні тому у Дубліні - під час поразки Португалії з рахунком 0:2 він розмахнув рукою та вдарив ліктем ірландського захисника Дару О’Ші.

Кріштіану Роналду заявив: наступний чемпіонат світу стане для нього останнім11.11.25, 16:47 • 2774 перегляди

Степан Гафтко

Спорт
Санкції
Ірландія
Ассошіейтед Прес
Bloomberg
НАТО
Мексика
Кріштіану Роналду
Дональд Трамп
Вірменія
Канада
Саудівська Аравія
Португалія
Сполучені Штати Америки