Кріштіану Роналду заявив: наступний чемпіонат світу стане для нього останнім
Київ • УНН
Кріштіану Роналду офіційно заявив, що Чемпіонат світу 2026 року стане останнім у його кар'єрі. Футболіст, якому буде 41 рік, підтвердив це під час виступу на туристичному форумі TOURISE у Саудівській Аравії.
Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду офіційно заявив, що чемпіонат світу 2026 року стане останнім у його кар'єрі. Футболіст визнав, що у 41 рік настав час насолоджуватись грою, а не думати про нові турніри.
Під час виступу на туристичному форумі TOURISE у Саудівській Аравії гравець клубу "Аль-Наср" підтвердив, що чемпіонат, який пройде у Канаді, Мексиці та США у 2026 році, стане завершальним етапом його участі у світових першостях.
Звичайно, це правда, бо мені буде 41, і я думаю, що в цих великих змаганнях я не знаю... Як я вже казав, я насолоджуюся цим моментом
Португалець, який виступає на мундіалях з 2006 року, коли турнір проводився в Німеччині, жартома прокоментував свої слова про можливий відхід із футболу.
Це (через десять років – ред.) означає для мене "скоро". Люди думають, що коли я говорю про швидкий вихід на пенсію, це означає через шість місяців або рік. Я жартую!
Попри вік, він запевнив, що відчуває себе у чудовій фізичній формі й не планує зупинятися.
У футболі я намагаюся насолоджуватися голами. Як ви знаєте, мені 40 років, і я намагаюся насолоджуватися моментом і продовжувати рухатися вперед. Моє тіло в хорошій формі, я думаю. Що стосується моєї гри за національну збірну, я забиваю голи та допомагаю команді. Я хочу вигравати титули. Це моє життя
Роналду продовжує грати на високому рівні, наближаючись до історичної позначки – 1000 офіційних голів за клуби та збірну.
