Криштиану Роналду заявил: следующий чемпионат мира станет для него последним

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду официально заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере. Футболист признал, что в 41 год пришло время наслаждаться игрой, а не думать о новых турнирах. Об этом сообщает издание MundoDeportivo, пишет УНН.

Во время выступления на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии игрок клуба "Аль-Наср" подтвердил, что чемпионат, который пройдет в Канаде, Мексике и США в 2026 году, станет завершающим этапом его участия в мировых первенствах.

Месси мечтает защитить титул на Чемпионате мира-2026 по футболу, несмотря на возраст и физическую форму

Конечно, это правда, потому что мне будет 41, и я думаю, что в этих больших соревнованиях я не знаю... Как я уже говорил, я наслаждаюсь этим моментом

Португалец, выступающий на мундиалях с 2006 года, когда турнир проводился в Германии, в шутку прокомментировал свои слова о возможном уходе из футбола.

Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории

Это (через десять лет – ред.) означает для меня "скоро". Люди думают, что когда я говорю о скором выходе на пенсию, это означает через шесть месяцев или год. Я шучу!

Несмотря на возраст, он заверил, что чувствует себя в отличной физической форме и не планирует останавливаться.

В футболе я стараюсь наслаждаться голами. Как вы знаете, мне 40 лет, и я стараюсь наслаждаться моментом и продолжать двигаться вперед. Мое тело в хорошей форме, я думаю. Что касается моей игры за национальную сборную, я забиваю голы и помогаю команде. Я хочу выигрывать титулы. Это моя жизнь