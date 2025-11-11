Криштиану Роналду заявил: следующий чемпионат мира станет для него последним
Криштиану Роналду официально заявил, что Чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере. Футболист, которому будет 41 год, подтвердил это во время выступления на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии.
Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду официально заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере. Футболист признал, что в 41 год пришло время наслаждаться игрой, а не думать о новых турнирах. Об этом сообщает издание MundoDeportivo, пишет УНН.
Детали
Во время выступления на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии игрок клуба "Аль-Наср" подтвердил, что чемпионат, который пройдет в Канаде, Мексике и США в 2026 году, станет завершающим этапом его участия в мировых первенствах.
Конечно, это правда, потому что мне будет 41, и я думаю, что в этих больших соревнованиях я не знаю... Как я уже говорил, я наслаждаюсь этим моментом
Португалец, выступающий на мундиалях с 2006 года, когда турнир проводился в Германии, в шутку прокомментировал свои слова о возможном уходе из футбола.
Это (через десять лет – ред.) означает для меня "скоро". Люди думают, что когда я говорю о скором выходе на пенсию, это означает через шесть месяцев или год. Я шучу!
Несмотря на возраст, он заверил, что чувствует себя в отличной физической форме и не планирует останавливаться.
В футболе я стараюсь наслаждаться голами. Как вы знаете, мне 40 лет, и я стараюсь наслаждаться моментом и продолжать двигаться вперед. Мое тело в хорошей форме, я думаю. Что касается моей игры за национальную сборную, я забиваю голы и помогаю команде. Я хочу выигрывать титулы. Это моя жизнь
Роналду продолжает играть на высоком уровне, приближаясь к исторической отметке – 1000 официальных голов за клубы и сборную.
