Криштиану Роналду заявил: следующий чемпионат мира станет для него последним

Эксклюзив
14:28 • 8182 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 10899 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 17890 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 17835 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 17752 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 22554 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 24588 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27540 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64457 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76676 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
Эксклюзивы
Популярные новости
ISW: за призывом резервистов в РФ для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину11 ноября, 05:44 • 11732 просмотра
Количество боев на фронте за сутки сократилось на треть: карта от ГенштабаPhoto11 ноября, 06:19 • 6180 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto11 ноября, 07:02 • 14914 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15826 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 11852 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
14:28 • 8182 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 11914 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01 • 17890 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 17835 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 79492 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тимур Миндич
Реджеп Тайип Эрдоган
Криштиану Роналду
Украина
Турция
Соединённые Штаты
Херсон
Великобритания
УНН Lite
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 2356 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15873 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 53074 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 128311 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 132334 просмотра
Криштиану Роналду заявил: следующий чемпионат мира станет для него последним

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Криштиану Роналду официально заявил, что Чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере. Футболист, которому будет 41 год, подтвердил это во время выступления на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду заявил: следующий чемпионат мира станет для него последним

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду официально заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере. Футболист признал, что в 41 год пришло время наслаждаться игрой, а не думать о новых турнирах. Об этом сообщает издание MundoDeportivo, пишет УНН.

Детали

Во время выступления на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии игрок клуба "Аль-Наср" подтвердил, что чемпионат, который пройдет в Канаде, Мексике и США в 2026 году, станет завершающим этапом его участия в мировых первенствах.

Месси мечтает защитить титул на Чемпионате мира-2026 по футболу, несмотря на возраст и физическую форму28.10.25, 10:18 • 2713 просмотров

Конечно, это правда, потому что мне будет 41, и я думаю, что в этих больших соревнованиях я не знаю... Как я уже говорил, я наслаждаюсь этим моментом 

– сказал Роналду.

Португалец, выступающий на мундиалях с 2006 года, когда турнир проводился в Германии, в шутку прокомментировал свои слова о возможном уходе из футбола.

Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории08.10.25, 10:42 • 59700 просмотров

Это (через десять лет – ред.) означает для меня "скоро". Люди думают, что когда я говорю о скором выходе на пенсию, это означает через шесть месяцев или год. Я шучу! 

– сказал Роналду.

Несмотря на возраст, он заверил, что чувствует себя в отличной физической форме и не планирует останавливаться.

В футболе я стараюсь наслаждаться голами. Как вы знаете, мне 40 лет, и я стараюсь наслаждаться моментом и продолжать двигаться вперед. Мое тело в хорошей форме, я думаю. Что касается моей игры за национальную сборную, я забиваю голы и помогаю команде. Я хочу выигрывать титулы. Это моя жизнь 

– подчеркнул португалец.

Роналду продолжает играть на высоком уровне, приближаясь к исторической отметке – 1000 официальных голов за клубы и сборную.

Роналду установил новый рекорд, став лучшим бомбардиром квалификаций ЧМ15.10.25, 05:37 • 3751 просмотр

Степан Гафтко

Спорт
Футбол
Криштиану Роналду