Роналду установил новый рекорд, став лучшим бомбардиром квалификаций ЧМ
Криштиану Роналду оформил дубль в матче отбора ЧМ-2026, достигнув 41 гола и став лучшим бомбардиром квалификаций чемпионатов мира. Впрочем, голы форварда не помогли Португалии победить Венгрию.
Португальский форвард Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром квалификаций чемпионатов мира в истории футбола. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 433.
Роналду оформил дубль в матче отбора Чемпионата Мира-2026 между сборными Португалии и Венгрии. Его первый мяч стал 40-м в карьере форварда.
Сейчас перечень лучших бомбардиров в истории отбора на ЧМ выглядит следующим образом:
- Криштиану Роналду (Португалия) - 41 гол;
- Карлос Руис (Гватемала) - 39;
- Лионель Месси (Аргентина) - 36;
- Али Даеи (Иран) - 35;
- Роберт Левандовский (Польша) - 33.
Добавим, что дубль Роналду не помог португальцам одолеть венгров - игра закончилась со счетом 2:2.
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером, согласно Bloomberg Billionaires Index, достигнув состояния в 1,4 миллиарда долларов. Его переход в клуб "Аль-Наср" в Саудовской Аравии обеспечил ему один из крупнейших контрактов в истории футбола и самую высокую среднюю годовую зарплату.
