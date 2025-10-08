instagram.com/cristiano

Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії футболу, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Статки Роналду досяг 1,4 мільярда доларів, згідно з Bloomberg Billionaires Index, який вперше оцінює його капітал, що робить його першим футболістом, визначеним індексом, який досяг такого статусу.

Довгий час він і Ліонель Мессі, з яким Роналду виборював звання найкращого гравця, отримували приблизно однакові зарплати. Але у 2023 році їхні доходи різко розійшлися з переїздом Роналду до Перської затоки, а Мессі - до клубу MLS "Інтер Маямі". Проте аргентинець має намір отримати частку в американському клубі після завершення кар'єри, що може знову зрівняти його з давнім суперником.

Роналду здивував багатьох, приєднавшись до відносно маловідомого клубу "Аль-Наср", що базується в Ер-Ріяді, заявивши - з властивою йому впевненістю - що шукає нового виклику після того, як "виграв усе" в Європі. Хоча деякі могли засумніватися в його ігрових амбіціях, цей трансфер відкрив доступ до одного з найбільших контрактів в історії футболу, а також найвищої середньої річної зарплати для спортсмена.

Саудівські доходи також не оподатковуються, а його контракт, як повідомляється, включає такі привілеї, як частка в клубі та доступ до приватного літака.

