07:23 • 4342 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 11842 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 13046 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 14058 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 53678 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 54027 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 39374 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 40813 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 36894 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 70026 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 70026 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 79766 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії

Київ • УНН

 • 6090 перегляди

Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером, згідно з Bloomberg Billionaires Index, досягнувши статків у 1,4 мільярда доларів. Його перехід до клубу "Аль-Наср" у Саудівській Аравії забезпечив йому один з найбільших контрактів в історії футболу та найвищу середню річну зарплату.

Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії
instagram.com/cristiano

Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії футболу, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Статки Роналду досяг 1,4 мільярда доларів, згідно з Bloomberg Billionaires Index, який вперше оцінює його капітал, що робить його першим футболістом, визначеним індексом, який досяг такого статусу.

Довгий час він і Ліонель Мессі, з яким Роналду виборював звання найкращого гравця, отримували приблизно однакові зарплати. Але у 2023 році їхні доходи різко розійшлися з переїздом Роналду до Перської затоки, а Мессі - до клубу MLS "Інтер Маямі". Проте аргентинець має намір отримати частку в американському клубі після завершення кар'єри, що може знову зрівняти його з давнім суперником.

Роналду здивував багатьох, приєднавшись до відносно маловідомого клубу "Аль-Наср", що базується в Ер-Ріяді, заявивши - з властивою йому впевненістю - що шукає нового виклику після того, як "виграв усе" в Європі. Хоча деякі могли засумніватися в його ігрових амбіціях, цей трансфер відкрив доступ до одного з найбільших контрактів в історії футболу, а також найвищої середньої річної зарплати для спортсмена.

Саудівські доходи також не оподатковуються, а його контракт, як повідомляється, включає такі привілеї, як частка в клубі та доступ до приватного літака.

Статки мільярдерів зросли на $6,5 трлн за останнє десятиліття - Oxfam26.06.25, 08:20 • 2912 переглядiв

Юлія Шрамко

СпортНовини СвітуУНН Lite
Bloomberg
Ер-Ріяд
Кріштіану Роналду
Ліонель Мессі