Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории футбола, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Состояние Роналду достигло 1,4 миллиарда долларов, согласно Bloomberg Billionaires Index, который впервые оценивает его капитал, что делает его первым футболистом, определенным индексом, достигшим такого статуса.

Долгое время он и Лионель Месси, с которым Роналду боролся за звание лучшего игрока, получали примерно одинаковые зарплаты. Но в 2023 году их доходы резко разошлись с переездом Роналду в Персидский залив, а Месси - в клуб MLS "Интер Майами". Однако аргентинец намерен получить долю в американском клубе после завершения карьеры, что может снова сравнять его с давним соперником.

Роналду удивил многих, присоединившись к относительно малоизвестному клубу "Аль-Наср", базирующемуся в Эр-Рияде, заявив - с присущей ему уверенностью - что ищет нового вызова после того, как "выиграл все" в Европе. Хотя некоторые могли усомниться в его игровых амбициях, этот трансфер открыл доступ к одному из крупнейших контрактов в истории футбола, а также самой высокой средней годовой зарплате для спортсмена.

Саудовские доходы также не облагаются налогом, а его контракт, как сообщается, включает такие привилегии, как доля в клубе и доступ к частному самолету.

