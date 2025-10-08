$41.320.03
07:23 • 2788 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01 • 10114 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01 • 11837 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24 • 12925 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 51736 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 53598 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 39110 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 40777 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 36863 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 69032 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории

Киев • УНН

 • 4970 просмотра

Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером, согласно Bloomberg Billionaires Index, достигнув состояния в 1,4 миллиарда долларов. Его переход в клуб "Аль-Наср" в Саудовской Аравии обеспечил ему один из крупнейших контрактов в истории футбола и самую высокую среднюю годовую зарплату.

Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
instagram.com/cristiano

Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории футбола, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Состояние Роналду достигло 1,4 миллиарда долларов, согласно Bloomberg Billionaires Index, который впервые оценивает его капитал, что делает его первым футболистом, определенным индексом, достигшим такого статуса.

Долгое время он и Лионель Месси, с которым Роналду боролся за звание лучшего игрока, получали примерно одинаковые зарплаты. Но в 2023 году их доходы резко разошлись с переездом Роналду в Персидский залив, а Месси - в клуб MLS "Интер Майами". Однако аргентинец намерен получить долю в американском клубе после завершения карьеры, что может снова сравнять его с давним соперником.

Роналду удивил многих, присоединившись к относительно малоизвестному клубу "Аль-Наср", базирующемуся в Эр-Рияде, заявив - с присущей ему уверенностью - что ищет нового вызова после того, как "выиграл все" в Европе. Хотя некоторые могли усомниться в его игровых амбициях, этот трансфер открыл доступ к одному из крупнейших контрактов в истории футбола, а также самой высокой средней годовой зарплате для спортсмена.

Саудовские доходы также не облагаются налогом, а его контракт, как сообщается, включает такие привилегии, как доля в клубе и доступ к частному самолету.

Состояние миллиардеров выросло на $6,5 трлн за последнее десятилетие - Oxfam26.06.25, 08:20 • 2912 просмотров

Юлия Шрамко

СпортНовости МираУНН Lite
Bloomberg L.P.
Эр-Рияд
Криштиану Роналду
Лионель Месси