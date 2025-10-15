$41.610.01
14 жовтня, 19:16 • 11699 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 25645 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 26809 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 23156 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 37743 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 20166 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 32521 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39 • 14873 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 28168 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 12175 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Роналду встановив новий рекорд, ставши найкращим бомбардиром кваліфікацій ЧС

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Кріштіану Роналду оформив дубль у матчі відбору ЧС-2026, досягнувши 41 голу та ставши найкращим бомбардиром кваліфікацій чемпіонатів світу. Втім, голи форварда не допомогли Португалії перемогти Угорщину.

Роналду встановив новий рекорд, ставши найкращим бомбардиром кваліфікацій ЧС

Португальський форвард Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром кваліфікацій чемпіонатів світу в історії футболу. Про це повідомляє УНН із посиланням на 433.

Деталі

Роналду оформив дубль у матчі відбору Чемпіонату Світу-2026 між збірними Португалії та Угорщини. Його перший м'яч став 40-м у кар'єрі форварда.

Нині перелік найкращих бомбардирів в історії відбору на ЧС виглядає наступним чином:

  1. Кріштіану Роналду (Португалія) - 41 гол;
    1. Карлос Руїс (Гватемала) - 39;
      1. Ліонель Мессі (Аргентина) - 36;
        1. Алі Даеї (Іран) - 35;
          1. Роберт Левандовський (Польща) - 33.

            Додамо, що дубль Роналду не допоміг португальцям здолати угорців - гра закінчилась з рахунком 2:2.

            Нагадаємо

            Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером, згідно з Bloomberg Billionaires Index, досягнувши статків у 1,4 мільярда доларів. Його перехід до клубу "Аль-Наср" у Саудівській Аравії забезпечив йому один з найбільших контрактів в історії футболу та найвищу середню річну зарплату.

            Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом11.08.25, 22:18 • 73806 переглядiв

            Вадим Хлюдзинський

            Спорт
            Кріштіану Роналду
            Португалія
            Угорщина