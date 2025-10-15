Роналду встановив новий рекорд, ставши найкращим бомбардиром кваліфікацій ЧС
Київ • УНН
Кріштіану Роналду оформив дубль у матчі відбору ЧС-2026, досягнувши 41 голу та ставши найкращим бомбардиром кваліфікацій чемпіонатів світу. Втім, голи форварда не допомогли Португалії перемогти Угорщину.
Португальський форвард Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром кваліфікацій чемпіонатів світу в історії футболу. Про це повідомляє УНН із посиланням на 433.
Деталі
Роналду оформив дубль у матчі відбору Чемпіонату Світу-2026 між збірними Португалії та Угорщини. Його перший м'яч став 40-м у кар'єрі форварда.
Нині перелік найкращих бомбардирів в історії відбору на ЧС виглядає наступним чином:
- Кріштіану Роналду (Португалія) - 41 гол;
- Карлос Руїс (Гватемала) - 39;
- Ліонель Мессі (Аргентина) - 36;
- Алі Даеї (Іран) - 35;
- Роберт Левандовський (Польща) - 33.
Додамо, що дубль Роналду не допоміг португальцям здолати угорців - гра закінчилась з рахунком 2:2.
Нагадаємо
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером, згідно з Bloomberg Billionaires Index, досягнувши статків у 1,4 мільярда доларів. Його перехід до клубу "Аль-Наср" у Саудівській Аравії забезпечив йому один з найбільших контрактів в історії футболу та найвищу середню річну зарплату.
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом11.08.25, 22:18 • 73806 переглядiв