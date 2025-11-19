Трамп має намір надати Саудівській Аравії статус головного союзника НАТО поза Альянсом - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп має на меті офіційно зробити Саудівську Аравію головним союзником НАТО для зміцнення відносин. Це надасть Саудівській Аравії пріоритетний доступ до військового обладнання та участь у спільних проектах.
Деталі
Лідер США провів зустріч з наслідним принцом королівства Саудівська Аравія Мохаммедом бін Салманом. Були укладені відповідні угоди між двома країнами, що дозволить Саудівській Аравії мати пріоритетний доступ до придбання певного військового обладнання, а також можливість брати участь у спільних проектах.
Таким чином, Саудівська Аравія стане ще одним союзником НАТО на Близькому Сході, в одному ряду з Єгиптом, Катаром і Ізраїлем, йдеться в публікації.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Кріштіану Роналду взяв участь у вечері в Білому домі разом зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом та президентом США Дональдом Трампом.
Також УНН повідомляв, що у разі російського повномасштабного вторгнення перекидання військ Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на східний фланг може зайняти 45 днів.