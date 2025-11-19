Трамп намерен предоставить Саудовской Аравии статус главного союзника НАТО вне Альянса - Bloomberg
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп намерен официально сделать Саудовскую Аравию главным союзником НАТО для укрепления отношений. Это предоставит Саудовской Аравии приоритетный доступ к военному оборудованию и участие в совместных проектах.
Подробности
Лидер США провел встречу с наследным принцем королевства Саудовская Аравия Мохаммедом бин Салманом. Были заключены соответствующие соглашения между двумя странами, что позволит Саудовской Аравии иметь приоритетный доступ к приобретению определенного военного оборудования, а также возможность участвовать в совместных проектах.
Таким образом, Саудовская Аравия станет еще одним союзником НАТО на Ближнем Востоке, в одном ряду с Египтом, Катаром и Израилем, говорится в публикации.
