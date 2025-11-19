Трамп намерен предоставить Саудовской Аравии статус главного союзника НАТО вне Альянса - Bloomberg

$42.090.03
48.790.00
ukenru
Эксклюзив
08:21 • 2908 просмотра
В Днепропетровской области учительница напала с ножом на сотрудницу лицея
08:10 • 3748 просмотра
10 человек погибли из-за атаки рф на Тернополь, среди 37 пострадавших двенадцать детей, есть люди под завалами - МВДPhotoVideo
Эксклюзив
08:06 • 6174 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
07:42 • 11323 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
07:17 • 8784 просмотра
Зеленский прибыл в Турцию: ожидаются встречи с Эрдоганом и спецпосланником Трампа УиткоффомPhoto
05:06 • 23684 просмотра
Трамп направил делегацию Пентагона в Киев для возобновления мирных переговоров
03:05 • 17412 просмотра
Администрация Трампа тайно с РФ разрабатывает новый план завершения войны в Украине - Axios
18 ноября, 22:19 • 29023 просмотра
Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для Patriot на сумму $105 млнPhoto
18 ноября, 19:06 • 49836 просмотра
Испания гарантировала Украине миллиард евро ежегодно и новые пакеты ПВО и экономической помощи – ЗеленскийVideo
18 ноября, 18:35 • 38870 просмотра
Чернышова отправили под стражу с залогом в 51,6 млн грн
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
71%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп удивлен продолжительностью войны в Украине и имеет "еще одно дело с путиным"Video18 ноября, 23:06 • 27593 просмотра
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики19 ноября, 00:52 • 20487 просмотра
Правительство Германии на этой неделе утвердит сокращение выплат украинцам19 ноября, 01:42 • 21405 просмотра
Россия подняла в небо свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС19 ноября, 02:01 • 25435 просмотра
россия ударила по энергетике: в нескольких областях ввели аварийные отключения света05:59 • 12879 просмотра
публикации
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
08:06 • 6178 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
07:42 • 11325 просмотра
Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства18 ноября, 14:26 • 46447 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
Эксклюзив
18 ноября, 14:10 • 65553 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 108666 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Мохаммед бин Салман
Реджеп Тайип Эрдоган
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Тернополь
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto07:49 • 2126 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 21276 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 23160 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 41135 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 42584 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Ту-95

Трамп намерен предоставить Саудовской Аравии статус главного союзника НАТО вне Альянса - Bloomberg

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Президент США Дональд Трамп намерен официально сделать Саудовскую Аравию главным союзником НАТО для укрепления отношений. Это предоставит Саудовской Аравии приоритетный доступ к военному оборудованию и участие в совместных проектах.

Трамп намерен предоставить Саудовской Аравии статус главного союзника НАТО вне Альянса - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп намерен официально сделать Саудовскую Аравию главным союзником НАТО вне Альянса. По его мнению, это сделает отношения между двумя странами более прочными, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Лидер США провел встречу с наследным принцем королевства Саудовская Аравия Мохаммедом бин Салманом. Были заключены соответствующие соглашения между двумя странами, что позволит Саудовской Аравии иметь приоритетный доступ к приобретению определенного военного оборудования, а также возможность участвовать в совместных проектах.

Трамп принимает наследного принца Саудовской Аравии: что знаменует визит и чего ожидают стороны18.11.25, 20:05 • 7700 просмотров

Таким образом, Саудовская Аравия станет еще одним союзником НАТО на Ближнем Востоке, в одном ряду с Египтом, Катаром и Израилем, говорится в публикации.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Криштиану Роналду принял участие в ужине в Белом доме вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом США Дональдом Трампом.

Также УНН сообщал, что в случае российского полномасштабного вторжения переброска войск Организации Североатлантического договора (НАТО) на восточный фланг может занять 45 дней.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Мохаммед бин Салман
Bloomberg L.P.
НАТО
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Катар
Египет