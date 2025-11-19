Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі

$42.090.03
Ексклюзив
08:21 • 4194 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
08:10 • 6312 перегляди
10 людей загинули через атаку рф на Тернопіль, серед 37 постраждалих дванадцять дітей, є люди під завалами - МВСPhotoVideo
Ексклюзив
08:06 • 9134 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
07:42 • 12769 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
07:17 • 10018 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа ВіткоффомPhoto
05:06 • 24013 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
19 листопада, 03:05 • 17661 перегляди
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
18 листопада, 22:19 • 29129 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 49913 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 38931 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
08:06 • 9112 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
07:42 • 12760 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 47048 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:10 • 66124 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 07:00 • 109202 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі

Київ • УНН

 • 2640 перегляди

Кріштіану Роналду взяв участь у вечері в Білому домі з кронпринцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, де Дональд Трамп згадав про зустріч футболіста зі своїм сином Барроном. Роналду прибув до Вашингтона з нареченою та зробив селфі з Ілоном Маском та іншими впливовими фігурами.

Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі

Кріштіану Роналду взяв участь у вечері в Білому домі разом зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, де Дональд Трамп відзначив присутність футболіста та згадав про його зустріч із сином Барроном Трамп.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Кріштіану Роналду, який виступає в Саудівській професійній лізі, прибув до Вашингтона у складі делегації разом зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес. На заході футболіст з’явився в чорному смокінгу та сидів поруч із такими гостями, як Ілон Маск та віцепрезидент США Джей Ді Венс. Пізніше він зробив селфі з Маском, президентом ФІФА Джанні Інфантіно та іншими впливовими фігурами.

Під час промови Дональд Трамп згадав зустріч свого сина Баррона з футболістом.

"Ця кімната переповнена найбільшими лідерами світу – бізнесменами, спортом…" – сказав Трамп. "Мій син – великий шанувальник Роналду... Беррон мав змогу зустрітися з ним, і я думаю, що він тепер трохи більше поважає свого батька – просто тому, що я вас познайомив. Тож я просто хочу подякувати вам обом за те, що ви тут". 

Вечеря стала важливою частиною візиту Мухаммеда бін Салмана до Вашингтона.

Нагадаємо

Кріштіану Роналду офіційно заявив, що Чемпіонат світу 2026 року стане останнім у його кар'єрі. Футболіст, якому буде 41 рік, підтвердив це під час виступу на туристичному форумі TOURISE у Саудівській Аравії.

Алла Кіосак

СпортУНН Lite
Джей Ді Венс
Мухаммед ібн Салман
Вашингтон
Дональд Трамп
Ілон Маск
Саудівська Аравія