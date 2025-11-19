Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі

Кріштіану Роналду взяв участь у вечері в Білому домі разом зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, де Дональд Трамп відзначив присутність футболіста та згадав про його зустріч із сином Барроном Трамп.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Кріштіану Роналду, який виступає в Саудівській професійній лізі, прибув до Вашингтона у складі делегації разом зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес. На заході футболіст з’явився в чорному смокінгу та сидів поруч із такими гостями, як Ілон Маск та віцепрезидент США Джей Ді Венс. Пізніше він зробив селфі з Маском, президентом ФІФА Джанні Інфантіно та іншими впливовими фігурами.

Під час промови Дональд Трамп згадав зустріч свого сина Баррона з футболістом.

"Ця кімната переповнена найбільшими лідерами світу – бізнесменами, спортом…" – сказав Трамп. "Мій син – великий шанувальник Роналду... Беррон мав змогу зустрітися з ним, і я думаю, що він тепер трохи більше поважає свого батька – просто тому, що я вас познайомив. Тож я просто хочу подякувати вам обом за те, що ви тут".

Вечеря стала важливою частиною візиту Мухаммеда бін Салмана до Вашингтона.

Нагадаємо

Кріштіану Роналду офіційно заявив, що Чемпіонат світу 2026 року стане останнім у його кар'єрі. Футболіст, якому буде 41 рік, підтвердив це під час виступу на туристичному форумі TOURISE у Саудівській Аравії.