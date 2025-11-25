Роналду избежал дополнительной дисквалификации и сможет сыграть на ЧМ-2026 – ФИФА смягчила санкции

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, несмотря на красную карточку в квалификации, с большой вероятностью примет участие во всех матчах своей команды на чемпионате мира. Дисциплинарный комитет ФИФА решил не отстранять его от игр турнира. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.

Детали

Во вторник ФИФА обнародовала решение по инциденту, когда Роналду в матче против Ирландии ударил соперника локтем и был удален с поля. Организация назначила трехматчевую дисквалификацию, однако две ее части перенесены на годичный испытательный срок.

Футболист уже отбыл одну обязательную игру наказания – пропустил победный поединок Португалии над Арменией со счетом 9:1 в завершающем матче отбора, который гарантировал команде участие в ЧМ-2026.

Ранее ожидалось, что он пропустит как минимум еще один поединок и начнет свой шестой мундиаль вне заявки, однако санкции оказались мягче.

Если Криштиану Роналду совершит еще одно нарушение аналогичного характера и тяжести в течение испытательного срока, тогда будет активирована дисквалификация еще на два матча – говорится в заявлении ФИФА.

ФИФА контролирует дисциплину в матчах национальных сборных, поэтому Роналду может принять участие в запланированных на март товарищеских поединках, а также в контрольных матчах в мае–июне перед стартом чемпионата мира. Турнир, который проведут США, Канада и Мексика, стартует 11 июня 2026 года.

Инцидент с участием Роналду произошел две недели назад в Дублине - во время поражения Португалии со счетом 0:2 он размахнул рукой и ударил локтем ирландского защитника Дару О’Ши.

