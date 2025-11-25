Роналду избежал дополнительной дисквалификации и сможет сыграть на ЧМ-2026 – ФИФА смягчила санкции

$42.370.10
48.920.21
ukenru
16:32 • 6224 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19 • 12807 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 13608 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 13380 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 12685 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 12257 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 12551 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 25122 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 13457 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11620 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0м/с
93%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Завод с самолетом А-60, производство дронов, нефтетерминал и НПЗ в рф: Генштаб подтвердил поражение украинскими "Барсами" и "Нептунами"25 ноября, 08:57 • 3452 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре25 ноября, 09:24 • 21232 просмотра
На Львовщине намело до полуметра снега: пограничники показали фото и дали советы туристамPhoto25 ноября, 09:27 • 3754 просмотра
Женщина перегородила доступ к укрытию в Киеве, потому что сама его обустроила: ее привлекли к ответственности - полицияPhoto13:17 • 5022 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 9260 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 25110 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 35222 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 86804 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 115707 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 104756 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Кир Стармер
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 9594 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 48718 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 67712 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 68695 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 75841 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Financial Times

Роналду избежал дополнительной дисквалификации и сможет сыграть на ЧМ-2026 – ФИФА смягчила санкции

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Дисциплинарный комитет ФИФА решил не отстранять Криштиану Роналду от игр Чемпионата мира 2026, несмотря на его красную карточку. Футболист отбыл одну игру наказания, а остальная дисквалификация перенесена на годичный испытательный срок.

Роналду избежал дополнительной дисквалификации и сможет сыграть на ЧМ-2026 – ФИФА смягчила санкции

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, несмотря на красную карточку в квалификации, с большой вероятностью примет участие во всех матчах своей команды на чемпионате мира. Дисциплинарный комитет ФИФА решил не отстранять его от игр турнира. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.

Детали

Во вторник ФИФА обнародовала решение по инциденту, когда Роналду в матче против Ирландии ударил соперника локтем и был удален с поля. Организация назначила трехматчевую дисквалификацию, однако две ее части перенесены на годичный испытательный срок.

Трамп намерен предоставить Саудовской Аравии статус главного союзника НАТО вне Альянса - Bloomberg19.11.25, 09:59 • 2659 просмотров

Футболист уже отбыл одну обязательную игру наказания – пропустил победный поединок Португалии над Арменией со счетом 9:1 в завершающем матче отбора, который гарантировал команде участие в ЧМ-2026.

Ранее ожидалось, что он пропустит как минимум еще один поединок и начнет свой шестой мундиаль вне заявки, однако санкции оказались мягче.

Если Криштиану Роналду совершит еще одно нарушение аналогичного характера и тяжести в течение испытательного срока, тогда будет активирована дисквалификация еще на два матча 

– говорится в заявлении ФИФА.

ФИФА контролирует дисциплину в матчах национальных сборных, поэтому Роналду может принять участие в запланированных на март товарищеских поединках, а также в контрольных матчах в мае–июне перед стартом чемпионата мира. Турнир, который проведут США, Канада и Мексика, стартует 11 июня 2026 года.

Инцидент с участием Роналду произошел две недели назад в Дублине - во время поражения Португалии со счетом 0:2 он размахнул рукой и ударил локтем ирландского защитника Дару О’Ши.

Криштиану Роналду заявил: следующий чемпионат мира станет для него последним11.11.25, 16:47 • 2772 просмотра

Степан Гафтко

Спорт
Санкции
Республика Ирландия
Ассошиэйтед Пресс
Bloomberg L.P.
НАТО
Мексика
Криштиану Роналду
Дональд Трамп
Армения
Канада
Саудовская Аравия
Португалия
Соединённые Штаты