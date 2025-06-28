Бывший глава разведки Венесуэлы признал вину по делу о наркотрафике в США

Бывший глава военной разведки Венесуэлы Хуго Армандо Карвахаль Барриос признал себя виновным в федеральном суде Манхэттена (США) по делам о торговле наркотиками и незаконном владении оружием. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Карвахаль, известный под прозвищем «Эль Пойо», занимал руководящую должность в разведке Венесуэлы при президентах Уго Чавесе и Николасе Мадуро. По версии следствия, он участвовал в организации поставок кокаина в США и возглавлял наркокартель, действовавший в рамках венесуэльской государственной структуры.

В 2023 году его экстрадировали в Соединенные Штаты из Испании. По информации прокуратуры, Карвахаль может стать ценным свидетелем и предоставить сведения о режиме Мадуро, деятельности наркогруппировок и связях Венесуэлы с Ираном. Ему грозит пожизненное заключение.

"Хуго Армандо Карвахаль Барриос когда-то был одним из самых влиятельных людей в Венесуэле. На протяжении многих лет он и другие должностные лица… использовали кокаин в качестве оружия, заливая Нью-Йорк и другие американские города этим ядом", — заявил прокурор США Джей Клейтон.

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