$50 млн за Мадуро: США объявили рекордное вознаграждение за арест лидера Венесуэлы

Соединенные Штаты удвоили вознаграждение за арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро до рекордных 50 миллионов долларов, обвинив его в масштабной наркоторговле и связях с террористическими группировками. Это самое крупное такое предложение со стороны США в отношении действующего главы государства. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Вашингтон и Каракас снова на грани дипломатического кризиса. В четверг администрация Дональда Трампа сделала беспрецедентный шаг - объявила вознаграждение в 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что глава Боливарианской Республики является не просто диктатором, а одним из "самых опасных наркоторговцев в мире".

Бонди подчеркнула, что Мадуро непосредственно связан с контрабандой десятков тонн кокаина, в частности в сотрудничестве с такими структурами, как мексиканский картель Sinaloa ("Синалоа") и венесуэльская банда Tren de Aragua, которую администрация Трампа официально классифицировала как террористическую организацию. Она утверждала, что Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) "изъяло 30 тонн кокаина, связанного с Мадуро и его соратниками, из которых почти семь тонн связаны с самим Мадуро".

Мадуро, который находится у власти с 2013 года, отвергает все обвинения, называя их политически мотивированными. Его министр иностранных дел Иван Хиль уже отреагировал, назвав заявление США "жалкой провокацией" и попыткой отвлечь внимание от внутренних скандалов в самой Америке.

Мадуро назвал госсекретаря США "идиотом"

США обвиняют венесуэльского лидера не только в наркотерроризме, но и в систематических репрессиях, фальсификации выборов и расправе над оппозицией. После скандальных выборов в начале года, вызвавших международное возмущение, США и ЕС ввели против режима Мадуро новые санкции.

Однако арест его бывшего союзника, разведчика Уго Карвахаля, в Мадриде и его позднее признание вины в США стали ключевым поворотом. Карвахаль, известный под псевдонимом El Pollo, якобы пошел на сделку с американским правосудием и передал критически важные данные, которые могут стать основой для международного преследования Мадуро.

Американская администрация пока не раскрывает, каким образом надеется реализовать арест действующего главы государства. Но рекордная сумма вознаграждения свидетельствует о серьезности намерений Вашингтона и об углублении конфронтации между двумя странами.

Напомним

Экс-руководитель военной разведки Венесуэлы Уго Армандо Карвахаль Барриос признал себя виновным в торговле наркотиками и незаконном владении оружием в США. По версии следствия, он организовывал поставки кокаина, действуя в рамках венесуэльской государственной структуры.