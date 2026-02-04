Дональд Трамп та Густаво Петро провели першу зустріч у Білому домі

Президент США Дональд Трамп та президент Колумбії Густаво Петро провели перші приватні переговори в Овальному кабінеті. Зустріч тривала близько двох годин і проходила за зачиненими дверима без допуску представників засобів масової інформації, що залишило деталі обговорення переважно непублічними. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Попри відсутність офіційних пресрелізів, Густаво Петро опублікував у соцмережі X фотографії, які свідчать про позитивну атмосферу переговорів. На знімках зафіксовано рукостискання лідерів та записку, написану від руки Дональдом Трампом: "Густаво – Велика честь – я люблю Колумбію".

На іншому фото, поширеному Білим домом, помічник колумбійського президента тримає брошуру з тезою про те, що Колумбія залишається "союзником Америки проти наркотерористів".

Презентація результатів та ідеологічна розрядка

За інформацією джерел, знайомих із ходом підготовки зустрічі, колумбійська делегація планувала представити детальну презентацію успіхів країни у боротьбі з наркотрафіком, зокрема дані про рекордні вилучення кокаїну. Цей візит вважають ключовим етапом у спробі лідерів знайти спільну мову та досягти тривалої розрядки у відносинах, попри суттєві ідеологічні розбіжності та непередбачуваність обох політиків.

