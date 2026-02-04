$42.970.16
Трамп про порушене "енергетичне перемир'я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росія
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - Мінфін
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Дональд Трамп та Густаво Петро провели першу зустріч у Білому домі

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Президент США Дональд Трамп і президент Колумбії Густаво Петро провели перші приватні переговори в Овальному кабінеті, які тривали близько двох годин. Зустріч відбулася за зачиненими дверима, але фотографії свідчать про позитивну атмосферу.

Дональд Трамп та Густаво Петро провели першу зустріч у Білому домі

Президент США Дональд Трамп та президент Колумбії Густаво Петро провели перші приватні переговори в Овальному кабінеті. Зустріч тривала близько двох годин і проходила за зачиненими дверима без допуску представників засобів масової інформації, що залишило деталі обговорення переважно непублічними. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Попри відсутність офіційних пресрелізів, Густаво Петро опублікував у соцмережі X фотографії, які свідчать про позитивну атмосферу переговорів. На знімках зафіксовано рукостискання лідерів та записку, написану від руки Дональдом Трампом: "Густаво – Велика честь – я люблю Колумбію".

Президент Колумбії з оптимізмом готується до зустрічі з Трампом у Білому домі24.01.26, 01:15 • 5425 переглядiв

На іншому фото, поширеному Білим домом, помічник колумбійського президента тримає брошуру з тезою про те, що Колумбія залишається "союзником Америки проти наркотерористів".

Презентація результатів та ідеологічна розрядка

За інформацією джерел, знайомих із ходом підготовки зустрічі, колумбійська делегація планувала представити детальну презентацію успіхів країни у боротьбі з наркотрафіком, зокрема дані про рекордні вилучення кокаїну. Цей візит вважають ключовим етапом у спробі лідерів знайти спільну мову та досягти тривалої розрядки у відносинах, попри суттєві ідеологічні розбіжності та непередбачуваність обох політиків.

Президент Колумбії закликав США передати Ніколаса Мадуро для суду у Венесуелі28.01.26, 05:11 • 4473 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Густаво Петро
Колумбія
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп