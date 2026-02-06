$43.170.02
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 22152 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 22902 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 22881 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 35447 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 69735 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 29854 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 28595 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22433 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15266 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14817 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
У Колумбії обстріляли кортеж сенатора: загинули охоронці

Київ • УНН

 • 0 перегляди

На сході Колумбії озброєні люди напали на кортеж сенатора Хайро Кастелланоса, внаслідок чого загинули двоє людей та четверо вважаються зниклими безвісти. Президент Густаво Петро наказав затримати винних, міністр оборони припускає причетність Армії національного визволення.

У Колумбії обстріляли кортеж сенатора: загинули охоронці

Двоє людей загинули, ще четверо вважаються "зниклими безвісти" після того, як озброєні люди влаштували засідку на кортеж сенатора на сході Колумбії. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що кортеж прямував до міста Йопаль, за кілька годин їзди від місця нападу, щоб забрати конгресмена від Партії зеленого альянсу Хайро Кастелланоса. У бік транспорту відкрили вогонь із автоматичної зброї.

Президент Колумбії Густаво Петро наказав силам безпеки знайти зниклих безвісти членів команди Кастелланоса та затримати винних. У свою чергу міністр оборони країни Педро Санчес заявив, що відповідальність може нести Армія національного визволення (ELN).

Напад стався за кілька тижнів до виборів до Конгресу. Колумбійці голосуватимуть за Конгрес 8 березня та за президента у травні, з ймовірним другим туром у червні. У середу Колумбійська місія спостереження за виборами, незалежна наглядова організація, попередила про загрози виборчому процесу з боку незаконних збройних формувань. Група виявила, що кількість муніципалітетів, які стикаються з "надзвичайним ризиком" насильства, зросла на 85% порівняно з виборами 2022 року

- пише видання.

Вказується, що у провінції Араука, де стався напад, присутність ELN є потужною. Ця група часто намагається чинити тиск на політиків та виборців. За даними Місії зі спостереження за виборами, сім із десяти губернаторів Арауки з 1991 року були звинувачені або засуджені за зв'язки з незаконними збройними угрупованнями.

Нагадаємо

У січні президент США Дональд Трамп заявив про можливість наземних ударів по наркокартелях у Мексиці, а також у країнах Центральної та Південної Америки - зокрема, Венесуелі та Колумбії.

Президент Колумбії закликав США передати Ніколаса Мадуро для суду у Венесуелі28.01.26, 05:11 • 4501 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу
Сутички
Густаво Петро
Мексика
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки