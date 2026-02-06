У Колумбії обстріляли кортеж сенатора: загинули охоронці
Київ • УНН
На сході Колумбії озброєні люди напали на кортеж сенатора Хайро Кастелланоса, внаслідок чого загинули двоє людей та четверо вважаються зниклими безвісти. Президент Густаво Петро наказав затримати винних, міністр оборони припускає причетність Армії національного визволення.
Двоє людей загинули, ще четверо вважаються "зниклими безвісти" після того, як озброєні люди влаштували засідку на кортеж сенатора на сході Колумбії. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що кортеж прямував до міста Йопаль, за кілька годин їзди від місця нападу, щоб забрати конгресмена від Партії зеленого альянсу Хайро Кастелланоса. У бік транспорту відкрили вогонь із автоматичної зброї.
Президент Колумбії Густаво Петро наказав силам безпеки знайти зниклих безвісти членів команди Кастелланоса та затримати винних. У свою чергу міністр оборони країни Педро Санчес заявив, що відповідальність може нести Армія національного визволення (ELN).
Напад стався за кілька тижнів до виборів до Конгресу. Колумбійці голосуватимуть за Конгрес 8 березня та за президента у травні, з ймовірним другим туром у червні. У середу Колумбійська місія спостереження за виборами, незалежна наглядова організація, попередила про загрози виборчому процесу з боку незаконних збройних формувань. Група виявила, що кількість муніципалітетів, які стикаються з "надзвичайним ризиком" насильства, зросла на 85% порівняно з виборами 2022 року
Вказується, що у провінції Араука, де стався напад, присутність ELN є потужною. Ця група часто намагається чинити тиск на політиків та виборців. За даними Місії зі спостереження за виборами, сім із десяти губернаторів Арауки з 1991 року були звинувачені або засуджені за зв'язки з незаконними збройними угрупованнями.
Нагадаємо
У січні президент США Дональд Трамп заявив про можливість наземних ударів по наркокартелях у Мексиці, а також у країнах Центральної та Південної Америки - зокрема, Венесуелі та Колумбії.
Президент Колумбії закликав США передати Ніколаса Мадуро для суду у Венесуелі28.01.26, 05:11 • 4501 перегляд