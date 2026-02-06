$43.170.02
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 22152 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 22902 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 22881 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 35447 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 69735 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 29854 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 28595 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22432 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15266 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14817 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

В Колумбии обстреляли кортеж сенатора: погибли охранники

Киев • УНН

 • 0 просмотра

На востоке Колумбии вооруженные люди напали на кортеж сенатора Хайро Кастелланоса, в результате чего погибли два человека и четверо считаются пропавшими без вести. Президент Густаво Петро приказал задержать виновных, министр обороны предполагает причастность Армии национального освобождения.

В Колумбии обстреляли кортеж сенатора: погибли охранники

Два человека погибли, еще четверо считаются "пропавшими без вести" после того, как вооруженные люди устроили засаду на кортеж сенатора на востоке Колумбии. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что кортеж направлялся в город Йопаль, в нескольких часах езды от места нападения, чтобы забрать конгрессмена от Партии зеленого альянса Хайро Кастелланоса. В сторону транспорта открыли огонь из автоматического оружия.

Президент Колумбии Густаво Петро приказал силам безопасности найти пропавших без вести членов команды Кастелланоса и задержать виновных. В свою очередь министр обороны страны Педро Санчес заявил, что ответственность может нести Армия национального освобождения (ELN).

Нападение произошло за несколько недель до выборов в Конгресс. Колумбийцы будут голосовать за Конгресс 8 марта и за президента в мае, с вероятным вторым туром в июне. В среду Колумбийская миссия наблюдения за выборами, независимая надзорная организация, предупредила об угрозах избирательному процессу со стороны незаконных вооруженных формирований. Группа обнаружила, что количество муниципалитетов, сталкивающихся с "чрезвычайным риском" насилия, выросло на 85% по сравнению с выборами 2022 года

- пишет издание.

Указывается, что в провинции Араука, где произошло нападение, присутствие ELN является мощным. Эта группа часто пытается оказывать давление на политиков и избирателей. По данным Миссии по наблюдению за выборами, семь из десяти губернаторов Арауки с 1991 года были обвинены или осуждены за связи с незаконными вооруженными группировками.

Напомним

В январе президент США Дональд Трамп заявил о возможности наземных ударов по наркокартелям в Мексике, а также в странах Центральной и Южной Америки - в частности, Венесуэле и Колумбии.

Президент Колумбии призвал США передать Николаса Мадуро для суда в Венесуэле28.01.26, 05:11 • 4501 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Столкновения
Густаво Петро
Мексика
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты