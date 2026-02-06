В Колумбии обстреляли кортеж сенатора: погибли охранники
Киев • УНН
На востоке Колумбии вооруженные люди напали на кортеж сенатора Хайро Кастелланоса, в результате чего погибли два человека и четверо считаются пропавшими без вести. Президент Густаво Петро приказал задержать виновных, министр обороны предполагает причастность Армии национального освобождения.
Два человека погибли, еще четверо считаются "пропавшими без вести" после того, как вооруженные люди устроили засаду на кортеж сенатора на востоке Колумбии. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что кортеж направлялся в город Йопаль, в нескольких часах езды от места нападения, чтобы забрать конгрессмена от Партии зеленого альянса Хайро Кастелланоса. В сторону транспорта открыли огонь из автоматического оружия.
Президент Колумбии Густаво Петро приказал силам безопасности найти пропавших без вести членов команды Кастелланоса и задержать виновных. В свою очередь министр обороны страны Педро Санчес заявил, что ответственность может нести Армия национального освобождения (ELN).
Нападение произошло за несколько недель до выборов в Конгресс. Колумбийцы будут голосовать за Конгресс 8 марта и за президента в мае, с вероятным вторым туром в июне. В среду Колумбийская миссия наблюдения за выборами, независимая надзорная организация, предупредила об угрозах избирательному процессу со стороны незаконных вооруженных формирований. Группа обнаружила, что количество муниципалитетов, сталкивающихся с "чрезвычайным риском" насилия, выросло на 85% по сравнению с выборами 2022 года
Указывается, что в провинции Араука, где произошло нападение, присутствие ELN является мощным. Эта группа часто пытается оказывать давление на политиков и избирателей. По данным Миссии по наблюдению за выборами, семь из десяти губернаторов Арауки с 1991 года были обвинены или осуждены за связи с незаконными вооруженными группировками.
Напомним
В январе президент США Дональд Трамп заявил о возможности наземных ударов по наркокартелям в Мексике, а также в странах Центральной и Южной Америки - в частности, Венесуэле и Колумбии.
