В Колумбии обстреляли кортеж сенатора: погибли охранники

Два человека погибли, еще четверо считаются "пропавшими без вести" после того, как вооруженные люди устроили засаду на кортеж сенатора на востоке Колумбии. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Отмечается, что кортеж направлялся в город Йопаль, в нескольких часах езды от места нападения, чтобы забрать конгрессмена от Партии зеленого альянса Хайро Кастелланоса. В сторону транспорта открыли огонь из автоматического оружия.

Президент Колумбии Густаво Петро приказал силам безопасности найти пропавших без вести членов команды Кастелланоса и задержать виновных. В свою очередь министр обороны страны Педро Санчес заявил, что ответственность может нести Армия национального освобождения (ELN).

Нападение произошло за несколько недель до выборов в Конгресс. Колумбийцы будут голосовать за Конгресс 8 марта и за президента в мае, с вероятным вторым туром в июне. В среду Колумбийская миссия наблюдения за выборами, независимая надзорная организация, предупредила об угрозах избирательному процессу со стороны незаконных вооруженных формирований. Группа обнаружила, что количество муниципалитетов, сталкивающихся с "чрезвычайным риском" насилия, выросло на 85% по сравнению с выборами 2022 года