Літак президента Колумбії Густаво Петро відмовились заправляти через санкції США

$42.080.01
48.980.00
ukenru
22:19 • 2516 перегляди
росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВАPhoto
30 жовтня, 16:50 • 16904 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 28671 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 21996 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 26211 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 53967 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 10802 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27145 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 24630 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 28088 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
У Кременчуцькому ТЦК пролунали постріли, є поранені - соцмережі30 жовтня, 15:42 • 9000 перегляди
Тисячі ультраортодоксальних євреїв заблокували Єрусалим через закон про військовий призов30 жовтня, 16:36 • 3216 перегляди
Намагався втекти, але всі спроби закінчувалися невдачами: Україна врятувала з окупації підлітка, який роками був під тиском30 жовтня, 17:37 • 3048 перегляди
Принц Вільям і Кейт виграли суд: французький журнал покарали за публікацію приватних фото пари30 жовтня, 18:12 • 8102 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор19:41 • 5536 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 38347 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 53960 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 51443 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 112491 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 102092 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Гутерреш
Едгарс Рінкевичс
Роберт Де Ніро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор19:41 • 5600 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 42582 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 48804 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 72144 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 75791 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Дипломатка
Фільм
Соціальна мережа

Літак президента Колумбії Густаво Петро відмовились заправляти через санкції США

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Літак президента Колумбії Петро затримався в Мадриді після відмови американської авіакомпанії заправити його Boeing 737-700 у Кабо-Верде. Інцидент став проявом санкцій Міністерства фінансів США проти колумбійського лідера через ймовірні зв’язки з наркоторгівлею.

Літак президента Колумбії Густаво Петро відмовились заправляти через санкції США

Літак президента Колумбії Густаво Петро змушений був затриматися в Мадриді після відмови американської авіакомпанії заправити його Boeing 737-700 під час пересадки в Кабо-Верде. Інцидент став першим проявом санкцій Міністерства фінансів США проти колумбійського лідера, який минулого тижня потрапив до так званого списку OFAC через ймовірні зв’язки з наркоторгівлею. Про це повідомляє Еl Рais, пише УНН.

Деталі

Провина лежить на американській компанії, з якою колумбійські ВПС уклали контракт на постачання всього палива за межі країни, чого ніколи не мало статися, і місцем поставки було Кабо-Верде в Африці. Іспанія, навпаки, допомогла мені 

– заявив Петро. 

Він підтвердив, що літак таки дозаправили на військовій базі, після чого він зміг продовжити переліт до Саудівської Аравії.

США завдали нового удару по "наркотраулеру" біля Колумбії: загинули троє, кількість жертв атак зросла до 34 23.10.25, 16:24 • 2439 переглядiв

Санкції США включають ризик накладення штрафів на компанії або осіб, які сприяють операціям Петра. Попадання президента до списку OFAC може також ускладнити доступ до міжнародних банківських операцій, оскільки більшість колумбійських фінансових установ підтримують тісні зв’язки з американськими банками. Місцеві ЗМІ повідомляють про замороження рахунків президента та труднощі у виплаті його зарплати.

США запровадили санкції проти президента Колумбії та його найближчого оточення24.10.25, 22:52 • 3810 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Санкції
Міністерство фінансів США
El País
Густаво Петро
Колумбія
Іспанія
Саудівська Аравія
Мадрид
Сполучені Штати Америки