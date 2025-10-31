Літак президента Колумбії Густаво Петро відмовились заправляти через санкції США

Літак президента Колумбії Густаво Петро змушений був затриматися в Мадриді після відмови американської авіакомпанії заправити його Boeing 737-700 під час пересадки в Кабо-Верде. Інцидент став першим проявом санкцій Міністерства фінансів США проти колумбійського лідера, який минулого тижня потрапив до так званого списку OFAC через ймовірні зв’язки з наркоторгівлею. Про це повідомляє Еl Рais, пише УНН.

Деталі

Провина лежить на американській компанії, з якою колумбійські ВПС уклали контракт на постачання всього палива за межі країни, чого ніколи не мало статися, і місцем поставки було Кабо-Верде в Африці. Іспанія, навпаки, допомогла мені – заявив Петро.

Він підтвердив, що літак таки дозаправили на військовій базі, після чого він зміг продовжити переліт до Саудівської Аравії.

Санкції США включають ризик накладення штрафів на компанії або осіб, які сприяють операціям Петра. Попадання президента до списку OFAC може також ускладнити доступ до міжнародних банківських операцій, оскільки більшість колумбійських фінансових установ підтримують тісні зв’язки з американськими банками. Місцеві ЗМІ повідомляють про замороження рахунків президента та труднощі у виплаті його зарплати.

