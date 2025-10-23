США завдали нового удару по "наркотраулеру" біля Колумбії: загинули троє, кількість жертв атак зросла до 34

$41.760.01
48.370.10
ukenru
12:16 • 12513 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 16008 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 16399 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 25728 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 25943 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 23222 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 12009 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 14591 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
23 жовтня, 07:22 • 16249 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
23 жовтня, 07:21 • 32163 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4м/с
61%
745мм
Популярнi новини
Ми не продаємо зброю Україні, ми продаємо її НАТО - ТрампVideo23 жовтня, 04:11 • 16659 перегляди
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталіPhoto23 жовтня, 05:57 • 21880 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23 жовтня, 06:17 • 26416 перегляди
З'явились нові кадри зі звільнення села Кучерів Яр на Добропільському напрямкуPhotoVideo23 жовтня, 07:53 • 15804 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto12:24 • 12032 перегляди
Публікації
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України10:56 • 25749 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?10:10 • 25958 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:45 • 23231 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto23 жовтня, 07:21 • 32171 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23 жовтня, 06:17 • 26514 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ульф Крістерссон
Михайло Федоров
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Велика Британія
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto12:24 • 12112 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 33663 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 53442 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 67078 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 75620 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Серіали
Свіфт

США завдали нового удару по "наркотраулеру" біля Колумбії: загинули троє, кількість жертв атак зросла до 34

Київ • УНН

 • 672 перегляди

Американські військові здійснили восьму атаку на підозрюване судно з наркотиками поблизу берегів Південної Америки. Внаслідок удару загинули троє людей, ще кілька отримали поранення.

США завдали нового удару по "наркотраулеру" біля Колумбії: загинули троє, кількість жертв атак зросла до 34

Американські військові здійснили восьму за останні місяці атаку на підозрюване судно, що перевозило наркотики, поблизу берегів Південної Америки. Як повідомив міністр оборони США Піт Хегсет, унаслідок удару загинули троє людей, ще кілька отримали поранення. Про це йдеться у матеріалі Еuronews, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався у вівторок увечері в східній частині Тихого океану, неподалік від узбережжя Колумбії. Хоча точні координати місця атаки не розголошуються, за даними ЗМІ, судно нібито вийшло з територіальних вод Колумбії.

Це частина масштабної операції проти незаконного наркобізнесу, який становить загрозу для нашої безпеки 

– заявив міністр Хегсет, не надавши доказів причетності судна до контрабанди.

Географія атак розширюється

Попередні сім атак відбулися у венесуельському Карибському басейні, однак тепер дії ВМС США поширилися на іншу частину континенту, що свідчить про розширення географії операцій.

Трамп назвав президента Колумбії "лідером нелегальної наркоторгівлі"20.10.25, 04:26 • 4470 переглядiв

За офіційними підрахунками, загальна кількість загиблих унаслідок цих ударів досягла 34 осіб. Представники адміністрації Дональда Трампа продовжують називати цілі "наркокатерами", утім, як зазначають міжнародні ЗМІ, жодних підтверджених доказів участі суден у перевезенні наркотиків поки не оприлюднено.

США завдали удару по підозрюваному судну з наркотиками в Тихому океані 22.10.25, 20:10 • 3736 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Піт Гегсет
Військово-морські сили США
Колумбія
Дональд Трамп
Південна Америка
Сполучені Штати Америки