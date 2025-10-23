США завдали нового удару по "наркотраулеру" біля Колумбії: загинули троє, кількість жертв атак зросла до 34
Київ • УНН
Американські військові здійснили восьму атаку на підозрюване судно з наркотиками поблизу берегів Південної Америки. Внаслідок удару загинули троє людей, ще кілька отримали поранення.
Американські військові здійснили восьму за останні місяці атаку на підозрюване судно, що перевозило наркотики, поблизу берегів Південної Америки. Як повідомив міністр оборони США Піт Хегсет, унаслідок удару загинули троє людей, ще кілька отримали поранення. Про це йдеться у матеріалі Еuronews, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався у вівторок увечері в східній частині Тихого океану, неподалік від узбережжя Колумбії. Хоча точні координати місця атаки не розголошуються, за даними ЗМІ, судно нібито вийшло з територіальних вод Колумбії.
Це частина масштабної операції проти незаконного наркобізнесу, який становить загрозу для нашої безпеки
Географія атак розширюється
Попередні сім атак відбулися у венесуельському Карибському басейні, однак тепер дії ВМС США поширилися на іншу частину континенту, що свідчить про розширення географії операцій.
Трамп назвав президента Колумбії "лідером нелегальної наркоторгівлі"20.10.25, 04:26 • 4470 переглядiв
За офіційними підрахунками, загальна кількість загиблих унаслідок цих ударів досягла 34 осіб. Представники адміністрації Дональда Трампа продовжують називати цілі "наркокатерами", утім, як зазначають міжнародні ЗМІ, жодних підтверджених доказів участі суден у перевезенні наркотиків поки не оприлюднено.
США завдали удару по підозрюваному судну з наркотиками в Тихому океані 22.10.25, 20:10 • 3736 переглядiв