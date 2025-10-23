$41.760.01
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый дом
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причины
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференций
США нанесли новый удар по "наркотраулеру" у Колумбии: погибли трое, число жертв атак возросло до 34

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Американские военные совершили восьмую атаку на подозреваемое судно с наркотиками у берегов Южной Америки. В результате удара погибли три человека, еще несколько получили ранения.

США нанесли новый удар по "наркотраулеру" у Колумбии: погибли трое, число жертв атак возросло до 34

Американские военные совершили восьмую за последние месяцы атаку на подозреваемое судно, перевозившее наркотики, у берегов Южной Америки. Как сообщил министр обороны США Пит Хегсет, в результате удара погибли три человека, еще несколько получили ранения. Об этом говорится в материале Еuronews, пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошел во вторник вечером в восточной части Тихого океана, недалеко от побережья Колумбии. Хотя точные координаты места атаки не разглашаются, по данным СМИ, судно якобы вышло из территориальных вод Колумбии.

Это часть масштабной операции против незаконного наркобизнеса, который представляет угрозу для нашей безопасности 

– заявил министр Хегсет, не предоставив доказательств причастности судна к контрабанде.

География атак расширяется

Предыдущие семь атак произошли в венесуэльском Карибском бассейне, однако теперь действия ВМС США распространились на другую часть континента, что свидетельствует о расширении географии операций.

Трамп назвал президента Колумбии «лидером нелегальной наркоторговли»20.10.25, 04:26 • 4467 просмотров

По официальным подсчетам, общее число погибших в результате этих ударов достигло 34 человек. Представители администрации Дональда Трампа продолжают называть цели "наркокатерами", впрочем, как отмечают международные СМИ, никаких подтвержденных доказательств участия судов в перевозке наркотиков пока не обнародовано.

США нанесли удар по подозреваемому судну с наркотиками в Тихом океане 22.10.25, 20:10 • 3736 просмотров

Степан Гафтко

Соединённые Штаты