США нанесли новый удар по "наркотраулеру" у Колумбии: погибли трое, число жертв атак возросло до 34
Киев • УНН
Американские военные совершили восьмую атаку на подозреваемое судно с наркотиками у берегов Южной Америки. В результате удара погибли три человека, еще несколько получили ранения.
Американские военные совершили восьмую за последние месяцы атаку на подозреваемое судно, перевозившее наркотики, у берегов Южной Америки. Как сообщил министр обороны США Пит Хегсет, в результате удара погибли три человека, еще несколько получили ранения. Об этом говорится в материале Еuronews, пишет УНН.
Подробности
Инцидент произошел во вторник вечером в восточной части Тихого океана, недалеко от побережья Колумбии. Хотя точные координаты места атаки не разглашаются, по данным СМИ, судно якобы вышло из территориальных вод Колумбии.
Это часть масштабной операции против незаконного наркобизнеса, который представляет угрозу для нашей безопасности
География атак расширяется
Предыдущие семь атак произошли в венесуэльском Карибском бассейне, однако теперь действия ВМС США распространились на другую часть континента, что свидетельствует о расширении географии операций.
По официальным подсчетам, общее число погибших в результате этих ударов достигло 34 человек. Представители администрации Дональда Трампа продолжают называть цели "наркокатерами", впрочем, как отмечают международные СМИ, никаких подтвержденных доказательств участия судов в перевозке наркотиков пока не обнародовано.
